Nell’anfiteatro dolomitico ammirabile dal Ciampac lo Snow Circus di Circensema

Sarà uno spettacolo circense molto particolare quello che animerà il palcoscenico naturale dell’anfiteatro dolomitico ammirabile dal Ciampac, skiarea raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei nella mattinata di domenica 3 marzo, quando andrà in scena Snow Circus Event.

Lo spettacolo, organizzato dagli artisti di Circensema, gruppo di giocolieri e acrobati che si esibiranno in divertenti performance, prenderà il via alle 10.30, alla stazione a monte della telecabina, per un laboratorio di giocoleria dedicato ai più piccoli, mentre alle 11.30 è in programma uno spettacolo circense, con esibizione sopra i gatti delle nevi a suon di diaboli, palline, clave, monocicli e giochi di equilibrio.

Il mese di marzo prosegue poi con un doppio appuntamento in occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo. La giornata prenderà il via con Trentino Ski Sunrise, che consente di provare l’emozione di solcare per primi le piste immacolate, dopo aver ammirato il sorgere del sole e gustato una ricchissima colazione di montagna in rifugio a base di dolci fatti in casa, yogurt, mele, salumi, formaggi, miele e altre prelibatezze. Il ritrovo è alle 5.45 alla partenza dell’impianto di Alba di Canazei per poi salire ai 2.428 metri di Sella Brunech. Si prosegue alle 14.00 nel segno della musica con Dolomiti Ski Jazz e il concerto di Marco Castelli New Organ Trio al Rifugio Crepa Neigra, che proporranno un viaggio dallo ska al reggae fino all’afro-jazz e al latin.