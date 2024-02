Witness Journal inaugura a Trento la mostra “Volontari contro lo spreco”

Il gruppo trentino di Witness Journal porta a Torre Mirana la mostra fotografica Volontari contro lo spreco. Storie di impegno e solidarietà, dedicata nell’anno di Trento Capitale europea del volontariato all’impegno dell’organizzazione Trentino Solidale nella lotta allo spreco alimentare.

L’esposizione è l’atto conclusivo di un processo di documentazione sul lavoro svolto dai volontari che si occupano del recupero di cibo dalla catena di distribuzione di alimentari prossimi alla scadenza o appena scaduti, ma ancora consumabili, che vengono controllati, organizzati per tipologie e ridistribuiti a famiglie disagiate e comunità di sostegno. In questo modo i volontari portano un significativo contributo nella riduzione dello spreco di cibo, che in Italia supera i 130 chilogrammi per abitante all’anno, fornendo al tempo stesso un importante supporto alle persone disagiate.

La mostra raccoglie alcuni pannelli di documentazione e 99 fotografie, raggruppate nelle sette storie realizzate da Paolo Bosetti, Flavio Maria Caligiuri, Alexander La Gumina, Marco Loss, Sara Meneghetto, Matteo Morelli e Stefano Pegoretti, ciascuna delle quali documenta un particolare aspetto.

I visitatori potranno ammirare il lavoro del collettivo tutti i giorni da sabato 2 a domenica 10 marzo dalle 10.30 alle 18.30. L’inaugurazione è prevista venerdì primo marzo alle ore 17.30.