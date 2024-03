La scomparsa di Renato Mazzetti

In occasione della premiazione di “Personaggio dell’anno 2013” a Mattarello

Molti lo ricordano come un docente indimenticabile, altri come un direttore didattico impegnato e puntuale, altri come un volontario esemplare. Non solo a Mattarello, la sua borgata, Renato Mazzetti era molto stimato e ha destato commozione la notizia della sua scomparsa avvenuta martedì 5 marzo a 85 anni, a qualche settimana da una rovinosa caduta.

Nel 2013 era stato premiato a Mattarello come “Personaggio dell’anno” dalla Circoscrizione, con riferimento in particolare al suo ruolo di trascinatore del gruppo “Mattarello Solidale” costituito all’interno del Circolo Pensionati per aiutare i nuclei familiari in difficoltà con la distribuzione di alimenti. Si era ricordata già allora la sua carriera di insegnante prima alle scuole elementari e poi alle medie, nelle materie letterarie. Era stato a lungo direttore didattico a Tione, Levico Terme e a Trento.

Persona colta, impegnata e molto generosa, ha prestato servizio nell’ambito ecclesiale, agli ammalati e ai pellegrinaggi. Si era reso disponibile nei primi anni da pensionato come presidente di ATAS, l’Associazione Trentina Assistenza Stranieri, e aveva collaborato poi con l’Associazione Trentino Solidale. In precedenza anche un impegno per gli emigrati trentini in Baviera. Amante dell’arte, della natura e della montagna, animo contemplativo, si è dedicato alla famiglia e alle persone più bisognose, con una dedizione di stampo evangelico.