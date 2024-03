Sabato 6 aprile torna “Con le Mani in pasta”

Scomparso in Etiopia fratel Fabio Lucian, investito da una moto

È morto lo scorso 2 giugno fratel Fabio Lucian, primierotto di Tonadico, salesiano da ben 53 anni, che operava come missionario in Etiopia. Si stava recando alla Messa sulla sua amata bicicletta quando è stato investito da una moto ed è deceduto un’ora dopo il ricovero in ospedale. Da 23 anni era in Etiopia dove, […]