Ad Ala la giornata ecologica ripulisce il centro e le aree verdi

Una grande partecipazione ha caratterizzato la seconda edizione della giornata ecologica di Ala, il pomeriggio di pulizia – dedicato quest’anno al centro di Ala e alle sue aree verdi – che si è svolto sabato 16 marzo ed ha coinvolto la bellezza di 150 volontari di ogni età. Dotati di giubbotto di riconoscimento, guanti e pinze, dai bambini alle persone “più esperte” hanno dedicato il loro tempo alla cura del bene comune, raccogliendo rifiuti nei dintorni del centro di Ala, con particolare attenzione ai parchi, aree verdi e al greto del torrente Ala. Se un anno fa ci si era dedicati alla ciclabile lungo l’Adige, quest’anno ci è dedicati all’altro corso d’acqua principale di Ala. Lungo il torrente sono stati raccolte bottiglie, cartacce, persino dei pattini e una vecchia bicicletta. E poi mozziconi di sigarette a non finire nei parchi.

I volontari si sono suddivisi in dodici squadre, a ciascuna delle quali è stata assegnata un’area. Detto del torrente Ala (in tutto il suo tratto urbano, fino alla foce all’Adige), le altre squadre si sono dedicate ai parchi, alle aree residenziali, i quartieri, piazze. A promuovere la giornata è stata l’amministrazione comunale (in particolare a coordinare le iniziative sono stati gli assessori Stefano Gatti e Francesca Aprone) con il supporto della Pro Loco di Ala e della sezione Sat. Ha aderito la parrocchia, e quindi le associazioni Ala x Chernobyl, Società Ciclistica Ala, Banda Sociale, Gruppo Micologico, Stella d’Oro, Scout, Appm Mori, parrocchia di Ala, Circolo Acli, Comunità Africana di Ala, Gruppo Pedagogico Peter Pan, Amici del Revoltel, NaturAla, Mindshub.

I rifiuti sono stati, laddove possibile, differenziati, tra vetro, plastica e carta; il resto nel residuo. Il “raccolto” è stato tutto organizzato in sacchi, che sono stati depositati alle isole ecologiche in aree delimitate e contraddistinte dal logo della giornata; i sacchi verranno raccolti dai mezzi di Dolomiti Ambiente.

Al termine della giornata tutti i volontari si sono dati appuntamento a parco Righi (dove la biblioteca ha curato un mercatino dei libri usati), per la merenda finale preparata dall’associazione Zengio Lonch e dalla Pro Loco. Qui a dare il saluto finale c’era la giunta comunale al completo, in quanto anche gli assessori hanno partecipato alla raccolta assieme ai volontari. “Oggi abbiamo raccolto i rifiuti che alcuni lasciano impropriamente in giro. Quello che abbiamo fatto oggi – ha detto il vicesindaco e reggente Luigino Lorenzini – non è solo importante per il nostro ambiente, ma è anche un esempio per tutti i cittadini, e anche a coloro i quali abbandonano bottiglie, cartacce e altro per la strada. Speriamo che d’ora in poi ci pensino due volte, prima di continuare a farlo”. Lorenzini ha portato anche i saluti di Stefano Bisoffi, presidente della Comunità della Vallagarina, e di Maurizio Maffei, presidente della Cassa Rurale Vallagarina, enti che hanno sostenuto la giornata.

“Grazie di cuore alle associazioni: oggi abbiamo fatto capire quanto sia importante il rispetto dell’ambiente”, ha aggiunto l’assessore Stefano Gatti. Era presente anche l’ex sindaco e ora presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini: “Una giornata importante, un esempio che dimostra il volontariato alense e trentino, non è un caso se Trento e il Trentino sono diventati quest’anno Capitale Europea del volontariato”.