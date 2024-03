“Nati per vincere” tema della 7° edizione Festival dello Sport

Da sx, Yeman Crippa, Nadia Batocletti e Gianni Valenti (vicedirettore della Gazzetta)

“Nati per vincere” sarà il tema della settima edizione de “Il Festival dello Sport”, che si svolgerà a Trento dal 10 al 13 ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing con la Provincia di Trento, il Comune di Trento, l’Università degli studi di Trento e l’Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

Anche quest’anno le piazze saranno dedicate ai camp che, realizzati in collaborazione con le federazioni e le associazioni dei vari sport, animeranno le piazze del centro storico. Non mancherà inoltre il Gazzetta Active Village, la palestra a cielo aperto coordinata dal campione Jury Chechi.

Una delle grandi novità di questa settima edizione sarà il camp dedicato agli sport paralimpici. Uno spazio realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico che permetterà a tutti di avvicinarsi allo sport paralimpico e di praticare diverse discipline senza alcuna barriera.

Oltre alle autorità sono intervenuti in occasione della presentazione a Palazzo Benvenuti gli atleti trentini Yeman Crippa e Nadia Battocletti. “Quest’anno – ha detto Crippa – ci saranno gli Europei a Roma e saranno per me e Nadia una bella occasione per piazzarsi bene. Alle Olimpiadi potrebbe essere più difficile, lì farò la maratona per la prima volta. Ma non sempre vincono i migliori, vince chi si è preparato meglio nel fisico, nella tattica e nella mente”. “Sono entusiasta – ha sottolineato Battocletti – di questa manifestazione, ho già partecipato al Festival dello Sport ed è stato emozionante. Quest’anno per me non è partito bene, mi sono fatta male, ma spero di riuscire a recuperare per le prossime Olimpiadi e di chiudere meglio dell’ultima edizione. Arrivare a casa Italia è sempre incredibile. Per me portare in alto il nome dell’Italia e del Trentino è un grandissimo onore”.