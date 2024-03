Il Coro della Sosat in concerto a Brione di Borgo Chiese

Replica in tv per il concerto della SOSAT

A grande richiesta Telepace Trento ha diffuso martedì 28 alle 20.30 il concerto natalizio del Coro della SOSAT per il 95° di Vita Trentina, ma quanti non lo avessero ancora visto in tv hanno un’altra occasione: domani giovedì 30 dicembre ci sarà una nuova replica alle 16.50 sempre su Telepace Trento, canale 601. La registrazione, […]