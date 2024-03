Premiate due tesi di laurea dedicate al Parco Nazionale dello Stelvio

Ossana, torna la “Camminata della Trasfigurazione”

La “Camminata della Trasfigurazione per famiglie e marcia per la pace” è una proposta della Pastorale della Famiglia per le Valli di Non e Sole e si svolgerà venerdì sei agosto alle 19.45 con partenza dal Parco della Pace di Ossana. Con le famiglie sarà presente uno speciale compagno di viaggio: il vescovo monsignor Lauro […]