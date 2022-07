L’antica pastorizia sui prati di Ortisé e Menas: due tesi e un’escursione

Maria Chiara Chistè (a sinistra) e Francesca Cornella

Presentazione di due nuove Tesi di Laurea e un’escursione ai siti archeologici. Con la ripresa degli scavi archeologici in Val Porè e Val Molinać sui pascoli sopra gli abitati di Ortisé e Menàs in alta Val di Sole (Progetto ALPES), riprendono anche una serie di attività collaterali programmate qualche anno fa e rimaste in sospeso causa pandemia. Venerdì 15 luglio alle 18 a Ortisé nelle ex Scuole Elementari verranno presentate due nuove tesi di laurea per fare il punto sugli studi compiuti a seguito degli scavi. La prima, di Maria Chiara Chistè, riguarda lo studio dendrocronologico di alcuni campioni di legno grazie ai quali si è potuto procedere ad una serie di datazioni dei reperti emersi; la seconda è di Francesca Cornella, che ha censito i canali di irrigazione (le léc) creati nei secoli proprio per rendere migliori i pascoli in quota. Entrambe le neo dottoresse si sono laureate nel Corso di Laurea in Beni Culturali presso l’Ateneo trentino.

A Ortisè presenteranno i loro elaborati introdotte dall’archeologo Nicola Pedergnana e in un dialogo con i professori Diego Angelucci e Francesco Carrer (responsabili del Progetto ALPES). Al termine della presentazione vi sarà un piccolo rinfresco per i presenti. Sabato 16 luglio, due escursioni con accompagnamento per vedere “sul campo” i siti archeologici e i risultati degli scavi e delle indagini in Val Poré e Val Molinać. Con partenza alle 9 da Malga Stabli si potrà partecipare al “percorso breve” (2 ore circa) oppure, con partenza sempre da Malga Stabli ma alle 10.30, al “percorso lungo” (4 ore circa). Solo per l’andata da Malga Stabli a Malga Bronzolo vi sarà un trasporto organizzato con pullmino: pranzo al sacco in autonomia.

Per entrambe le escursioni è obbligatoria l‘iscrizione da effettuarsi entro le 18 di venerdì 15 luglio presso l’ufficio Turistico di Mezzana dove sarà possibile avere ogni altra informazione (0463.757588 – info@marilleva.it). Per quanti vorranno partecipare si ricorda che è sempre importante avere un abbigliamento e una preparazione adeguati a un’escursione di media/alta montagna tendenzialmente svolta all’esterno dei sentieri tracciati!

In caso di maltempo le escursioni verranno annullate. L’iniziativa, voluta per promuovere la conoscenza del Progetto ALPES e i suoi risultati, è stata ideata dal Centro Studi per la Val di Sole e dal Comune di Mezzana in collaborazione con l’Ufficio Informazioni di Mezzana Marilleva.