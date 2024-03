Un buon Trento fa 1 a 1 con la prima della classe Mantova

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Vale un punto che permette di allungare la striscia positiva e consolidare la posizione in zona playoff, l’1 a 1 ottenuto questo pomeriggio al Briamasco dal Trento contro la capolista Mantova. Una sfida sulla carta complessa, contro una squadra che finora è stata capace di dominare il campionato di Serie C, davanti alla quale i gialloblù non si sono intimoriti, neppure dopo l’espulsione di Giannotti, nel recupero del primo tempo, per doppia ammonizione. Anzi, gli uomini di mister Baldini rimasti in dieci hanno saputo tirare fuori energie e giocate migliori di quelle viste nella prima frazione, e sono riusciti a trovare il gol del pareggio grazie a una giocata tutta tra subentrati, con assist di Pasquato e conclusione a rete di Italeng.

La cronaca. La prima occasione è per il Mantova, che si avvicina alla porta del Trento con un colpo di testa su calcio d’angolo di Redolfi, con la palla che termina alta. Finisce sopra la traversa anche la pronta risposta dei padroni di casa, sempre di testa, con Giannotti che non riesce a capitalizzare un bel cross di …. Il gol del vantaggio dei lombardi arriva però al sedicesimo minuto, quando Fiori conclude con un bel destro a giro sul palo lontano un contropiede dei suoi, scaturito dopo un’incomprensione dell’attacco trentino. Il Trento prova a reagire subito, ma il tiro di Anastasia è ben parato da Festa, mentre il Mantova gioca di rimessa e, al ventiduesimo, va vicino al raddoppio: Russo non trattiene un calcio di punizione di Galluppini, ma sulla goffa respinta nessuno riesce a ribadire in rete. È ancora Anastasia, dopo un paio di tentativi innocui di Giannotti e Puletto, a impensierire il portiere mantovano con una punizione dal limite al minuto 40, parato in angolo. Mentre si attende la fine del primo tempo, il Trento resta in dieci: un brutto scontro tra Giannotti e Cavallo vale il secondo cartellino giallo per il giocatore trentino, arrivato nettamente in ritardo.

Sembra tutto in salita per il Trento, che rientra in campo nel secondo tempo senza mister Baldini, anche lui espulso per proteste, ma il Mantova cala il ritmo del gioco e all’undicesimo la prima azione pericolosa è di marca gialloblù, con una discesa sulla destra del vivacissimo Anastasia, bravo a mettere in mezzo per Vitturini che però spreca da buona posizione. È l’anticipo di ciò che avverrà dopo, ma dall’altro lato: Pasquato è abile a servire il neoentrato Italeng, che difende ottimamente la posizione per poi girarsi e fulminare Festa. Sull’1 a 1 il Trento prova addirittura a trovare il vantaggio, al 22esimo è ancora il tandem Anastasia-Vitturini a impensierire il Mantova, ma il difensore gialloblù ancora una volta non trova la via della rete. Il Mantova torna a premere nei minuti finali, ma è il Trento che nel recupero ha l’occasione per vincere la partita: sul calcio di punizione messo in mezzo da Pasquato, però, Italeng di testa non riesce a deviare verso la porta.

Finisce 1 a 1 il trentatreesimo turno di serie C per il Trento, che esce tra gli applausi dei suoi tifosi e la posizione confortevole nella parte sinistra della classifica. Un nono posto che dovrà essere consolidato tra sette giorni, quando i gialloblù torneranno in campo in trasferta sul campo dell’Albinoleffe, che seguono in classifica a solo un punto di distanza.

Il tabellino.

A.C. TRENTO – MANTOVA 1911 1-1 (0-1)

RETI: 17’pt Fiori, 16’st Italeng

TRENTO (4-3-2-1): Russo; Vitturini (36’st Ferri), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Rada (42’st Brevi), Di Cosmo (1’st Pasquato); Puletto (1’st Italeng), Giannotti; Anastasia (45’st Barison). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Spalluto, Vaglica, Satriano, Caccavo. Allenatore Francesco Baldini

MANTOVA (4-3-1-2): Festa; Radaelli, Cavalli, Redolfi, Celesia; Trimboli (38’st Debenedetti), Burrai, Bragantini (26’st Wieser); Galuppini (26’st Muroni); Fiori (38’st Bombagi), Mensah (33’st Monachello). A disposizione: Sonzogni, Bani, Brignani, Fedel, Argint, De Maio, Giacomelli. Allenatore: Davide Possanzini

ARBITRO: Sig. Niccolò Turrini di Firenze

ASSISTENTI: Andrea Zezza di Ostia Lido e Cristiano Pelosi di Ercolano

IV UFFICIALE: Francesco Zago di Conegliano

NOTE: pomeriggio primaverile, cielo nuvoloso. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 8’pt Di Cosmo, 49’st Brevi. Espulso: 49’pt Giannotti, 50’st Baldini. Recupero: 3’+5’. Totale spettatori: 1400 circa.