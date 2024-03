L’Aquila batte Sassari nella serata delle 600 di Forray

Foto Facebook Aquila Basket

È una convincente vittoria a suggellare la serata in cui capitan Forray fa 600 presenze in maglia bianconera: l’Aquila Basket davanti ai 3400 spettatori della Il T quotidiano Arena batte Sassari per 87-76 con un match condotto con autorevolezza per 40’, ribalta il -7 dell’andata e strappa due punti importanti nella lunga rincorsa a un posto playoff.

Quattrodici triple di squadra, tanta difesa, grande aggressività ed energia gli ingredienti del successo, che ha visto anche il rientro di Andrejs Grazulis (14 punti e 6 rimbalzi); il miglior realizzatore di serata per i padroni di casa però è un super Prentiss Hubb da 21 punti con 5/8 da tre.

La cronaca. Il primo tiro della partita lo segna proprio Grazulis dall’arco, così la Dolomiti Energia prende subito fiducia e con un paio di prodezze balistiche di Mooney costringe Markovic a un timeout immediato (11-2 dopo nemmeno 3 minuti di gioco). I bianconeri continuano a tenere alto il proprio ritmo di produttività offensiva anche grazie alle scorribande di Hubb e Alviti, ma iniziano a concedere qualcosa in più all’attacco dei sardi che trova punti e iniziative da Cappelletti e Diop. Dopo 10’ di gioco il tabellone recita 28-15 Aquila grazie a due triple consecutive di Prentiss e del Capitano. In avvio di secondo quarto però i padroni di casa restano a secco di punti per 3 minuti abbondanti, così Sassari rosicchia qualche punto (28-22): è ancora una volta Grazulis a tirare fuori dalla siccità offensiva i suoi, poi ci pensano gli esterni USA a dare un’accelerata alla partita che culmina con i punti del 43-32 di metà partita. Sassari non ci sta (break di 6-0), ma Niang segna due canestri di cattiveria agonistica e una tripla di Baldwin aggiorna il massimo vantaggio della partita per Forray e compagni (54-40 a metà terzo quarto). Mooney è ovunque, Alviti e Hubb portano il conto delle triple di squadra a quota 11 e siamo 67-53 dopo 30’ di gioco. È lo strappo decisivo: Sassari scende sotto la doppia cifra di svantaggio solo per un attimo a 3’ dalla fine, ma è festa bianconera con la Dolomiti Energia che ribalta anche la differenza punti negli scontri diretti.

“Abbiamo vissuto una settimana complessa, ringrazio di cuore tutto il nostro staff per averci messo nelle condizioni di poter contare di nuovo almeno per qualche minuto su Andrejs Grazulis. Si è visto quanto sia importante per i nostri equilibri. Però oggi tutti hanno dato il loro contributo, abbiamo tolto a Sassari ritmo offensivo mettendo energia e aggressività in difesa”, le parole di coach Galbiati: “Bella vittoria, importante anche per aver saputo fare meglio dei 7 punti di differenza subiti all’andata. Andiamo avanti giorno dopo giorno perché abbiamo tante cose da sistemare. Una parola per Toto ci tengo a spenderla: sono orgoglioso di vederlo giocare con questo cuore e con questa energia. Altre 600 forse sono troppe, ma gli auguro di giocarne ancora tante altre”.

Forray e compagni giocheranno subito di nuovo in casa contro Scafati sabato prossimo, il 30 marzo, alle ore 19.30 alla Il T quotidiano Arena: biglietti in vendita online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e presso i punti vendita Vivaticket.

Il tabellino.

Dolomiti Energia Trentino 87

Banco di Sardegna Sassari 76

(28-15, 43-32; 67-53)

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 21, Alviti 8, Niang 6, Conti, Forray 5, Cooke Jr. 3, Diarra ne, Biligha 10, Grazulis 14, Mooney 11, Baldwin 9. Coach Galbiati.

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 17, Treier, Tyree 20, Kruslin 5, Raspino, Gandini, Gentile 3, Diop 10, Gombauld 10, McKinnie 3, Jefferson, Charalampopoulos 8. Coach Markovic.