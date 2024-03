Dal Trentino a Lavis alla capitale Roma, fino all’Olanda: un fine settimana intenso per il Pulcino d’Oro

I giocatori della ViPo festeggiano la vittoria del Pulcino d’Oro

Una due giorni di calcio e divertimento per il Pulcino d’Oro che è volato in Europa, con anche due tappe in Italia. Portata a casa la vittoria di Leeds United e Sunderland al Quarto Torneo Inglese Pulcino d’Oro del 17 febbraio nel Regno Unito e la loro partecipazione al Torneo Internazionale di giugno in Trentino e dopo il successo del Real Sito Caserta nella tappa in Campania, prosegue la galoppata dei Tornei Regionali. Sabato 23 e domenica 24 marzo sono andate in scena in contemporanea ben tre tappe del Pulcino d’Oro, due in Italia e una in Europa, in Olanda.

Tutte spettacolari per correttezza, ritmo di gioco e rispetto delle regole. Anche per i grandi contenuti tecnici. Tanto fair play dentro e fuori dal campo, con l’ennesima riprova di come i bambini possano davvero raccontare la faccia pulita del calcio. Quella migliore.

Dal Trentino a Lavis fino al Lazio nella capitale Roma, con il Torneo europeo a Eindhoven il volo del “Pulcino” è stato intenso e appassionante. Tre tappe importanti e di sicuro fascino, dove si sono decretate le prossime partecipanti al Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, che da giovedì 13 a domenica 16 giugno vivrà un’altra edizione spettacolare, mondiale.

La formula del Torneo si è dimostrata vincente: tutte le squadre e tutti i piccoli calciatori, infatti, restano in gioco fino alla fine permettendo loro di battersi fino all’ultima partita per un trofeo.

In Trentino, dalla Società Partner Lavis, si è visto grande dinamismo ma anche una bella correttezza tra le 24 squadre partecipanti. Per il secondo anno consecutivo ha vinto il Pulcino d’Oro la ViPo Trento, in un girone finale con Lavis e Virtus Bolzano. Il Pulcino d’Argento, come nell’edizione passata, è stato conquistato dalla Stivo. Il Pulcino di Bronzo e quello Gialloblù sono stati sollevati rispettivamente da Athesis e Alta Giudicarie.

Nei Pulcini Arcobaleno Rosso, Verde, Bianco e Azzurro hanno vinto Virtus Rovere, Rotaliana, a pari merito Comano Terme Fiavé e Avio, e l’ultimo trofeo il Lizzana.

Il Pulcino d’Oro, a metà aprile, volerà in Puglia, a Bari, per la prossima tappa Regionale. La settimana dopo sarà la volta del Friuli Venezia Giulia a Pordenone, e Alto Adige a Merano.