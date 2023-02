Al via dall’Inghilterra la fase Internazionale del Pulcino d’Oro

È cominciata durante lo scorso fine settimana la fase Internazionale del torneo Pulcino d’Oro, l’evento calcistico legato ai talenti della categoria pulcini che sabato 18 febbraio è volato in Inghilterra per il suo terzo torneo inglese, in attesa di tornare sui campi trentini da giovedì 15 a domenica 18 giugno 2023 per vivere un’altra edizione spettacolare, più internazionale che mai.

Per la prima volta, quest’anno, il Pulcino d’Oro metterà in campo un torneo aperto solo alle squadre femminili, che si svolgerà in parallelo a quello classico per Pulcini misti. Uno degli aspetti che contraddistingue il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro è quello di offrire l’opportunità al grande mondo del calcio dilettantistico di confrontarsi con quello professionistico, creando i presupposti per un momento di scambio e di crescita, sia sotto il profilo umano che dal punto di vista più strettamente sportivo. La forte richiesta di partecipazione ha spinto il Comitato Organizzatore presieduto da Sandro Beretta e Renzo Merlino ad impegnarsi per il terzo anno nei tornei regionali, scegliendo per struttura e qualità società partner in grado di gestire questa tipologia di evento.

In Inghilterra il calcio d’inizio della fase Internazionale è stato dato nella città di Leeds, al cospetto di club di prima fascia in Premier League – il campionato più seguito al mondo – come Liverpool, Arsenal, Leeds, Aston Villa, Newcastle, West Ham e Nottingham Forest, solo per citare alcune tra le 16 squadre che si sono contese i posti per il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro. Tra marzo, aprile e maggio sarà la volta dei Tornei Regionali in tutta Italia.

Ad aprire l’elenco delle 48 squadre iscritte alla kermesse sono i tre club italiani più titolati Juventus, Inter e Milan. Dall’Olanda ritorneranno le giovani promesse del PSV Eindhoven, detentori del titolo. Ma la vera sorpresa dell’ottava edizione sarà il River Plate, squadra argentina tra le più gloriose al mondo. Per la prima volta arriveranno al Pulcino d’Oro i francesi dell’Olympique Marsiglia, per una kermesse che si dimostra sempre più un laboratorio calcistico. Argentini e francesi per una rivincita dell’ultima finale mondiale. Olandesi, portoghesi e inglesi desiderosi di alzare al cielo il trofeo. Assieme ai baby talenti di questi top club, italiani ed europei, arriveranno in Trentino, in Valsugana, più di 1.000 giovani promesse di 9 e 10 anni che daranno vita a più di 300 partite entusiasmanti. Il tutto in quattro giorni, sui rettangoli di gioco di Borgo, Caldonazzo e Levico Terme, da giovedì 15 giugno con le prime partite, venerdì 16 giugno sarà la volta della cerimonia d’apertura e della sfilata delle formazioni partecipanti per il centro di Levico Terme fino al parco Asburgico. Sabato 17 e domenica 18 giugno, quindi, arriveranno le gare in cui entrano in gioco i top club, con i match che andranno a determinare chi alzerà il Pulcino d’Oro, il Pulcino d’Argento, il Pulcino di Bronzo, il Pulcino Gialloblù e i quattro Pulcino Arcobaleno.