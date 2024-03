Mons. Tisi celebra la Messa per l’Anffas Trentino: “Questa è una settimana speciale, Gesù è vicino alla sofferenza”

La Messa celebrata dal vescovo Lauro

Consueto appuntamento pre pasquale nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo con l’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, che ha presieduto la Santa Messa per i ragazzi, le famiglie e i collaboratori di Anffas Trentino. “È questa una settimana speciale“, ha affermato mons. Lauro. “È la Settimana dove Gesù è vicino alla sofferenza per dirci che c’è una speranza nel giorno della resurrezione. Dedicare tempo alla dimensione religiosa non è tempo perso. Questi incontri come quello odierno ci danno forza per proseguire nel cammino di fede. Il Vangelo di oggi ci insegna che abbiamo bisogno di un rapporto continuo con Gesù per non fare inaridire il cuore”.

Al termine della Messa, il presidente di Anffas Trentino, Luciano Enderle, ha ringraziato l’Arcivescovo per la sua vicinanza e ha contraccambiato a nome di tutta l’Associazione gli auguri pasquali. Alla celebrazione erano presenti anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio Provinciale, Claudio Soini, il consigliere provinciale Caludio Cia e il Commissario del Governo, Filippo Santarelli.