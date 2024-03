Dal 25 al 28 aprile nel Garda trentino arrivano i CleanUp Days

Dal 25 al 28 aprile nel Garda trentino sono in programma i CleanUp Days, l’iniziativa di raccolta dei rifiuti in natura che rientra nel CleanUp Tour che tocca varie destinazioni dell’arco alpino e che è promossa dall’associazione no-profit Patron.

La manifestazione è gratuita e aperta a tutti – residenti, ospiti e amanti della natura. È possibile partecipare autonomamente o in piccoli gruppi, scegliendo un luogo o un percorso dove effettuare la raccolta. I sentieri saranno inseriti in una mappa interattiva (CleanUp Map), in modo da vedere quali luoghi siano già stati ripuliti o aggregarsi ad un’azione di pulizia in corso. La mappa proporrà inoltre suggerimenti su luoghi e percorsi dove l’azione di pulizia risulterebbe particolarmente utile, oltre ai punti dedicati allo smaltimento dei rifiuti raccolti.

A ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, verrà fornito un CleanUp Kit da ritirare presso uno dei punti di distribuzione indicati nella CleanUP Map.

I partecipanti alla raccolta avranno la possibilità di prendere parte a un concorso con premi messi in palio da sponsor e partner dell’iniziativa, come anche voucher per le Garda Trentino Experience e gadget Garda Trentino. Per partecipare al concorso sarà necessario condividere sui canali social la propria azione di CleanUp utilizzando l’hashtag #grabitandtagit.