L’Arcivescovo: “Cristo è risorto nell’abbraccio delle due madri a Montalbiano”

Il vescovo di Trento Lauro Tisi

“Oggi è possibile per la Chiesa di Trento vedere il sepolcro vuoto? Oggi questa Chiesa è ancora in grado di annunciare che Cristo è risorto con il suo vissuto? Posso dire di sì. E vi porto in questo momento a rivedere l’abbraccio delle due madri coinvolte nell’incommensurabile tragedia di Montalbiano, dove un uomo ha spento con violenza la vita della moglie prima di togliersi la propria”. Nella sua omelia pasquale monsignor Lauro Tisi ha ricordato il femminicidio di Montalbiano e l’abbraccio delle madri di Ester Palmieri e di Igor Moser al funerale di Palmieri.

“Quelle due donne – ha aggiunto Tisi – in quello stupendo abbraccio nel piccolo paese di Montalbiano scelgono di non aprire la porta al male, ma di affrontare insieme l’immane dolore. E io come vescovo vi indico quel gesto, quell’evento di Montalbiano, l’abbraccio delle due madri che insieme affrontano il gesto inaudito di quella tragedia come la prova che Cristo è risorto“.

Monsignor Tisi ha menzionato poi Stefano Bertoldi, direttore dell’Hospice Cima Verde di Trento e figura importante per il mondo del sociale trentino, venuto a mancare a settembre 2023. “Vedo le tracce del Risorto nella testimonianza di Stefano Bertoldi, tra i fondatori dell’associazione Ama e dell’Hospice di Trento. L’ho incontrato il giorno prima della sua morte in quell’Hospice fondato di cui è stato direttore e in cui ha dato una lezione stupenda nell’affrontare la malattia. Le sue parole, il giorno prima: ‘Don Lauro, tra poco vedo il Signore e sento che questa mia morte diventerà seme fecondo, fiorirà e sta già fiorendo in tanti modi‘. Non dimenticherò mai lo sguardo di Stefano Bertoldi. ‘Tra poco incontrerò il Signore, e la mia morte diventerà albero che fiorisce'”.

Monsignor Tisi ha citato anche i volontari, “pure loro – ha detto – segni del Risorto”. “Potrei continuare. Ma adesso affido a tutti voi la gioia di trovare nella vostra vita i segni del Risorto. Buona Pasqua”, ha concluso l’arcivescovo Tisi.