In corso i lavori di posa del ponte provvisorio sul fiume Caffaro

Sono in corso dalle prime ore di mercoledì 3 aprile i lavori di assemblaggio e posa del ponte provvisorio sul fiume Caffaro, al confine tra le province di Trento e Brescia, lungo la SpBs237, che diventa Ss237 nel tratto in provincia di Trento.

Tale intervento è necessario per consentire, successivamente, l’esecuzione degli interventi di restauro, consolidamento e allargamento del ponte storico esistente, così da adeguare e riqualificare al meglio l’infrastruttura che assicura uno dei collegamenti strategici fra Trentino e Lombardia. Le prove di carico si svolgeranno mercoledì 10 aprile e la viabilità sarà aperta verso la fine del mese di aprile.

Il ponte provvisorio garantirà il transito a doppio senso di marcia per tutte le categorie di veicoli leggeri e pesanti, senza interruzioni e senza la limitazione a 40 tonnellate attualmente imposta per il passaggio sul ponte storico, in attesa che siano svolti gli interventi per il recupero di quest’ultimo. La realizzazione del manufatto provvisorio e dei relativi raccordi con l’asse viario della Sp/Ss237 è curata dall’amministrazione provinciale di Brescia, competente per la gestione e la manutenzione del ponte storico.

Un intervento che è stato reso possibile dalla sinergia fra le amministrazioni provinciali di Trento e Brescia e dal finanziamento per oltre 900.000 euro proprio dell’ente trentino. A seguito dell’aggiornamento dei costi dei materiali avvenuto durante l’anno 2022, il costo complessivo dell’opera è aumentato arrivando ad un importo pari a 1.155.000,00 euro. La Provincia di Brescia ha provveduto con fondi propri al finanziamento della differenza dell’importo, pari a 251.000,00 euro.

In tale importo è compreso anche il costo del noleggio del ponte provvisorio per l’intervallo temporale necessario all’esecuzione dei lavori di restauro e consolidamento del ponte storico, la cui durata è stimata pari a 9 mesi.