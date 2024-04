Che fine fanno carta e cartone? Una settimana per scoprirlo, dall’8 al 14 aprile, con Comieco

Dall’8 al 14 aprile la Paper Week. Foto Comieco

Dall’8 al 14 aprile torna per la Paper Week, campagna informativa nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

Per una settimana, in ogni regione italiana, verranno organizzate una serie di attività dedicate ai cittadini che potranno farsi una cultura su carta e cartone imparando cosa succede dopo il cassonetto, come avviene il riciclo e l’importanza di far bene la raccolta differenziata, come accade in Trentino-Alto Adige: in regione la media pro-capite annuale è sopra i 70 chilogrammi per abitante, ma i margini per migliorare questo risultato non mancano ampliando le proprie conoscenze e imparando a differenziare senza errori.

Per diffondere le buone pratiche incentivando quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone, con la Paper Week torna RicicloAperto: in Trentino-Alto Adige due impianti apriranno le porte a oltre 70 studenti per spiegare e mostrare dal vivo le diverse fasi del ciclo del riciclo. Le visite guidate consentiranno anche di ripassare le regole per differenziare correttamente carta e cartone evitando – ad esempio – materiali estranei e appiattendo le scatole prima del conferimento.

Gli impianti aperti in Trentino-Alto Adige saranno due: a Bolzano l’impianto di recupero F.lli Santini S.R.L. e a Villa Lagarina la Cartiere Villa Lagarina.

La settimana dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone si rivolge anche al grande pubblico con la Paper Week Challenge: un quiz in diretta streaming – ogni giorno da lunedì 8 a venerdì 12 aprile alle 19 – in cui squadre di cittadini si sfideranno sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone. Per partecipare basta iscriversi utilizzando l’apposito form online (clicca qui). Si gioca e si può vincere: in palio, un montepremi complessivo di 500 euro (100 euro al giorno).

Maggiori dettagli sul programma della Paper week sono sul sito www.comieco.org.

