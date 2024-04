Donazione di organi, il Trentino è in cima alla classifica italiana

Il Trentino è la provincia più generosa quando si parla di donazione di organi. Domenica 14 aprile ricorre la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Nel 2023 ci sono stati 17 trentini trapiantati di rene, 26 di fegato (di cui un bambino), quattro di cuore (di cui due bambini) e due di polmone. Per la prima volta è stata effettuata anche una donazione di organi a cuore fermo, dopo un arresto cardiaco e non in morte cerebrale. La donazione non è soltanto di organi, ma anche di tessuti: molte persone decedute hanno donato le cornee e 62 trentini hanno riacquistato la vista grazie al trapianto. Tante sono state anche le donne che hanno donato il sangue cordonale al momento della nascita del loro bimbo nei vari ospedali della Provincia.

La lista d’attesa di chi nella nostra provincia aspetta un trapianto è però ancora lunga: 32 persone aspettano il trapianto di rene per liberarsi dalla dialisi, 11 hanno bisogno del trapianto di fegato, altri 4 aspettano il cuore, 3 sono in attesa dei polmoni, 1 aspetta il pancreas e 1 l’intestino.

La provincia di Trento ha un tasso di donazione per milioni di persone (pmp) del 35,1, in miglioramento rispetto allo scorso anno (31,4) e nettamente superiore rispetto alla media nazionale (28,2). Si registra però anche un aumento delle opposizioni alla donazione, sia registrate in vita, soprattutto ai comuni, sia in rianimazione dove i familiari sono chiamati a decidere per chi non l’ha fatto quando era in vita: questo è il motivo che spinge a continuare in una costante opera di sensibilizzazione sull’importanza di diventare donatori.

GLI EVENTI IN TRENTINO

Venerdì 19 aprile alle 20 nella sala oratorio del Comune di Storo si terrà una serata informativa sulla donazione, mentre sabato 20 aprile dalle 10 alle 13.30 in piazza San Francesco a Pergine Valsugana sarà organizzata, in collaborazione con l’associazione Eitsa – Eye in the Sky, una mattinata di esplorazione del sole per riflettere insieme su ciò che è vicino a noi, seppur lontano: il sole come simbolo della possibilità di donare. Le iniziative sono promosse dal Centro provinciale trapianti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e Aido-Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule Trento, in collaborazione con i Comuni di Storo e Pergine Valsugana.