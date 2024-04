“Sulle orme dei pellegrini medievali Compostellani e Romei”, in mostra nella Chiesa di Santa Margherita a Trento

Sarà inaugurata sabato 20 aprile, alle ore 10:30 nella restaurata Chiesa di Santa Margherita in Piazza Santa Maria Maggiore a Trento la mostra fotografica dal titolo “Sulle orme dei pellegrini medievali Compostellani e Romei”.

L’esposizione si compone di 63 pannelli, e accompagna il visitatore sui cammini verso Santiago de Compostela in Spagna e lungo la via Francigena italiana. Sono scatti selezionati tra le immagini migliori dei calendari che per dieci anni ha realizzato l’Associazione Pellegrini per Sempre – nata e con sede in Trentino –, i cui ricavati sono stati in gran parte devoluti al sostegno di persone e situazioni in difficoltà.

La mostra è l’invito ad immergersi in immagini che vorrebbero trasmettere il piacere del camminare come ripresa di ritmi naturali, raccontare come un tempo lento aiuta a cogliere i dettagli dei paesaggi attraversati e facilita l’ascolto di sé e dei compagni di viaggio, suggerire il valore della condivisione di percorsi su tracce disegnate da una storia millenaria.

La mostra resterà aperta fino al 5 maggio tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00.