Torna la “Festa di Primavera” all’Istituto Salesiano, aperta da un incontro sulla fragilità degli studenti

Comincia con un incontro dal titolo “Fragilità e opportunità nel percorso universitario”, primo appuntamento di “𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝟐𝐤𝟐𝟒” della Pastorale Giovanile per gli Universitari, la tradizionale “Festa di Primavera”, in programma il 17 aprile alle 18 nel cortile dell’Istituto Salesiano “Maria Ausiliatrice” di via Barbacovi. L’incontro, che vede relatori Flavio Deflorian, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento, Elisabetta Bozzarelli vicesindaca di Trento, Maria Laura Frigotto presidente dell’Opera Universitaria di Trento e Gabriele Di Fazio, presidente degli studenti universitari trentini, moderati da Luca Nicolli, direttore del NEST, intende indagare la condizione di fragilità che spesso gli universitari affrontano nel corso degli studi: dall’immatricolazione, alla difficoltà nel trovare alloggio, nel superare esami ostici o nell’inserirsi in un nuovo contesto sociale e urbano che mostra fragilità anche strutturali degli ambienti frequentati dagli studenti.

La tematica complessa di “Passi di Cultura 2k24”, scelta come linea guida per l’anno accademico 2023/2024, verrà ripresa anche in due appuntamenti nella Chiesa del Suffragio nel mese di maggio, grazie al sostegno del Piano Giovani di Zona #trentogiovani con la collaborazione di Arcidiocesi di Trento, Associazione Juvenes e Festa di Primavera.

Alla riflessione, mercoledì, seguirà la tradizionale festa, organizzata dagli studenti del Collegio Piergiorgio Frassati e dedicata a tutti gli universitari, all’insegna dell’allegria e della buona musica: dalla 19.30 circa spazio alla giovane band veronese dalle grandi promesse Nicolò Fagnani Full Band che, con cover pop e rock ma anche tanti inediti, allieteranno l’incontro e la cena a base di “panini onti e patatine”. Dalle 21.30 tornerà in consolle dj Mattia Fianco, ex studente del Collegio Salesiano, che assieme al giovane speaker Mattia Valentini faranno divertire il cortile dell’Istituto Maria Ausiliatrice.

Nello stile di don Bosco, non mancherà la sensibilizzazione: durante la serata sarà presente anche una delegazione di ADMO che potrà farsi conoscere ad un ampio potenziale di donatori. Il ricavato della Festa di Primavera (speech gratuito; ingresso evento 10 euro) sarà devoluto a una missione salesiana in difficoltà.

A sostenere la Festa di Primavera, ITAS Assicurazioni, main sponsor, assieme a Banca per il Trentino Alto Adige e TecnoItalia Trento.