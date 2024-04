TFF, a “Velovelodico” il Premio EUSALP e il Premio Museo etnografico trentino San Michele

Dal Grande Nord alla Trento del ’43: i film più seguiti del Trento Film Festival

Sta per arrivare alla conclusione la 69esima edizione del Trento Film Festival che anche quest’anno, nonostante la pandemia, è riuscito, all’ultimo momento, ad andare in sala, oltreché in streaming. Sabato 8 maggio, in mattinata, verranno comunicati i vincitori dei tanti premi previsti tra i quali i più ambiti, le Genziane d’oro e d’argento. Dei 23 […]