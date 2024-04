L’Aquila già ai playoff perde in casa con Pistoia

Foto Aquila Basket

Termina con una sconfitta l’ultima partita casalinga stagionale di regular season per l’Aquila Basket, che cede contro Pistoia per 80-105 nel 29° e penultimo turno di Serie A, con già in tasca la qualificazione ai playoff Scudetto.

La “matricola terribile” toscana, grazie a una serata irreale da 13/20 da tre espugna il palazzetto di Trento, dilagando nel finale dopo un match equilibrato ma sempre condotto da Willis e compagni. Dieci vittorie e cinque sconfitte nel bilancio casalingo della Serie A per Forray e compagni, che dovendo sempre fare i conti con le assenze di Grazulis, Udom e Niang non sono riusciti a limitare l’ispiratissimo attacco degli ospiti vedendo anche ribaltato il +4 dell’andata a Pistoia. Per i bianconeri serata da 19 punti a referto per Paul Biligha, 14 a testa per Alviti e Hubb.

La cronaca. Trento parte meglio con le iniziative di Biligha e Mooney ispirate dagli assist di Alviti (11-5 con un bel canestro di Baldwin), ma poi all’improvviso Pistoia si scuote con un parziale di 12-0 (7 punti di Moore). Alviti e Hubb confezionano il contro-break dei padroni di casa in un primo quarto ad alti ritmi: dopo 10’ il punteggio è sul 20-24. “Dado” è on fire, ma Pistoia con Varnado e Willis protagonisti resta avanti con buon piglio anche quando il numero 4 di Trento arriva a quota 11 punti personali (29-34): due triple di Della Rosa inducono coach Galbiati al timeout, ma con altri due centri dall’arco di Hawkins e Willis gli ospiti volano addirittura a +15 (33-48). È Biligha il riferimento a cui si aggrappano i bianconeri per evitare di sprofondare: a metà partita è 42-55, Pistoia è 7/11 da tre, l’Aquila fa 2/12. Forray prova a far cambiare marcia ai suoi con un avvio di terzo quarto di carattere e canestri, ma dall’altra parte c’è un Willis ormai incontenibile: sono le triple di Alviti e di Biligha a riportare i padroni di casa sotto la doppia cifra di svantaggio sul 63-71. Trento arriva anche a -6, ma il finale di quarto è tutto di Varnado (68-76). La Dolomiti Energia si batte con ritmo, fisicità e faccia tosta, ma Pistoia non sbaglia un colpo pescando “jolly” dall’arco uno dietro l’altro (78-87): i padroni di casa sprecano un paio di buone occasioni per rifarsi sotto, Moore e Varnado sono spietati e gli ospiti dilagano nel finale fino all’80-105 conclusivo.

“Abbiamo giocato una partita molto povera, in cui abbiamo fatto tantissima fatica in difesa nel contenere gli uno contro uno e in cui in attacco abbiamo avuto troppa frenesia nel cercare soluzioni alle nostre difficoltà, invece che giocare insieme”, commenta coach Galbiati: “È un campionato strano, in cui tutti hanno battuto tutti: oggi Pistoia è stata meglio di noi, sono arrabbiato più che preoccupato. Noi non siamo questi e mi auguro di dimostrarlo al più presto”.

I bianconeri torneranno protagonisti nell’ultimo turno di regular season a Bologna domenica prossima, il 5 maggio (palla a due alle 18.15, diretta DAZN): sarà il match che decreterà la griglia playoff e l’avversaria che Forray e compagni affronteranno nel quarto di finale di playoff scudetto che si aprirà nel weekend dell’11 e 12 maggio (in ogni caso per i bianconeri saranno in trasferta le prime due gare della serie).

Il tabellino.

Dolomiti Energia Trentino 80

Estra Pistoia 105

(20-24, 42-55; 68-76)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 5, Hubb 14, Alviti 14, Conti, Forray 5, Cooke Jr. 3, Diarra ne, Biligha 19, Mooney 10, Baldwin 10. Coach Galbiati.

Estra Pistoia: Willis 19, Della Rosa 9, Moore 21, Metsla 2, Saccaggi 3, Del Chiaro 9, Varnado 15, Wheatle 6, Hawkins 7, Ogbeide 14. Coach Brienza.