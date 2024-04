Festa del Lavoro, a Brentonico la festa organizzata dall’Arci

La festa per il primo maggio a Brentonico inizia alle 10.30 con un buongiorno dato dai bambini che vorranno partecipare ad un’attività di gioco-musica offerta dalle volontarie e dai volontari del circolo Arci. A seguire la Banda Sociale Mori-Brentonico proporrà il “Concerto sul Tappeto”, “concerto partecipato per bambini dagli 0 ai 117 anni”, con il maestro Paolo Luigi Belotti.

Dalle 12.30 circa è previsto il pranzo, che seguendo il filo della tradizione degli ultimi anni ci porterà ad assaggiare nuovi sapori. Dopo il Mali, l’Argentina, il Kurdistan, l’Ucraina e il Marocco si vola in Nepal. Federica e Rabindra si sono appunto trasferiti a Brentonico dal Nepal, e tra le altre cose mantengono sempre acceso il legame con questo Paese attraverso la loro agenzia di viaggi “Garima Voyage”. Per il pranzo è necessario prenotare al link condiviso sui social https://forms.gle/Fr2ZTSdNc8Wzc2Cs9 oppure scrivendo a brentonico.arci@gmail.com o ancora al numero 3478163384 (whatsapp).

I costi sono popolari (10 euro il piatto di Daal Bhat, 15 con aggiunta di 4 momo), e il ricavato sarà devoluto alla scuola nepalese di Kirtipur per i progetti a favore degli studenti e all’associazione Nepalesi Residenti all’Estero a supporto di lavoratori e studenti in difficoltà.

Il primo ospite sarà Fausto del Stefani, alpinista di fama mondiale, fotografo, naturalista, attivista ambientalista che da anni in Nepal porta avanti la costruzione di scuole per bambini senza dimora, laboratori artistico artigianali e ambulatori. Tra gli altri ospiti c’è Paolo Panebianco, responsabile Fenalt dell’area Apss, illustrerà una questione che riguarda molto da vicino tutti noi: la situazione critica dei lavoratori dei nostri ospedali, specialmente degli infermieri, la cui carenza in Trentino ha ormai raggiunto livelli insostenibili.

Milo Brugnara, cantautore trentino “controtempo e controvento”, aprirà le danze assieme alla sua banda, e a seguire ci si potrà scatenare con il rock’n roll dei veronesi Bruno’s Pizza.

Ancora, ci saranno libri a tema proposti dalla libreria brentegana “Libellula”; campane tibetane; i giocattoli della “caccia-pesca di beneficienza” proposta dalla comunità ucraina brentegana; letture per bambini; approfondimenti sul tema dell’emergenza abitativa in Trentino con lo sportello “Una casa per tutt*” e sul campo profughi di Dheidheh in Cisgiordania con gli amici dell’associazione Associazione Ya Basta! Êdî bese!

Infine, ci sarà anche l’esposizione delle foto del “Gaza Parkour Team” proposte in collaborazione con l’amico Abdallah Inshasi, ex-campione di parkour roveretano che da mesi collabora con il Circolo Arci per iniziative di sensibilizzazione sulla situazione a Gaza, e sarà possibile fare una donazione per contribuire alla raccolta fondi lanciata dal Circolo Arci per far evacuare alcuni suoi famigliari e amici, tra cui molti bambini, una donna incinta di 7 mesi e i genitori anziani, rifugiati a Rafah in condizioni terribili dopo che la loro casa è stata rasa al suolo da una bomba (https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-famiglia-di-abdallah-inshasi-a-gaza).