L’Itas Trentino oggi in campo per la finale di CEV Champions League

Dopo la bruciante eliminazione in semifinale scudetto, la Trentino Volley torna in campo oggi, domenica 5 maggio, ad Antalya in Turchia per cercare il riscatto in finale di 2024 CEV Champions League. Nella partita che assegna l’annuale titolo di Campione d’Europa per Club, i gialloblù affronteranno i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Fischio d’inizio programmato per le ore 16 italiane (le 17 locali).

QUI TRENTINO ITAS

Dopo poco meno di due anni di attesa, per la formazione gialloblù è di nuovo tempo di tornare all’assalto del titolo di Campione d’Europa, giocando l’ultima e la più importante partita della stagione 2023/24. Podrascanin e compagni sono arrivati in Turchia già venerdì pomeriggio, al termine di una intera settimana di allenamenti, senza partite ufficiali, in cui lo staff tecnico ha potuto ultimare il recupero di Lavia e proporre un notevole volume di attività per giungere nel miglior modo possibile all’appuntamento, sia dal punto di vista tecnico sia fisico.

“Il recupero di Daniele ci ha consentito di sostenere una serie di allenamenti al completo, come non succedeva da due mesi a questa parte e la differenza si è vista – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione – . Abbiamo cercato di sfruttare al massimo questo periodo per portare la squadra nelle migliori condizioni attualmente possibili. I giocatori si sono meritati questa Finale, ci credono e la vogliono vivere al massimo; possono farlo perché, quando giocano da vero gruppo sanno fare cose eccezionali. Di fronte a noi troveremo un avversario come lo Jastrzebski che si sta esprimendo benissimo e che ha ulteriormente cementato le proprie certezze grazie alla recente vittoria del secondo campionato polacco consecutivo. Si tratta di un sestetto molto fisico, diretta in regia dall’esperto Toniutti, con battitori potenti ed un ottimo sistema di muro-difesa. Per questo motivo dovremo riuscire ad essere incisivi col servizio e a lavorare di conseguenza bene in seconda linea”.

Nel roster sono sette i giocatori ad aver già disputato una Finale di Champions League con la maglia gialloblù: Michieletto (edizioni 2021 e 2022), Podrascanin (2021, 2022), Nelli (2016), D’Heer (2022), Cavuto (2022), Sbertoli (2022), Lavia (2022). Nessuno di loro ha mai vinto il trofeo. Otto gli esordienti: Acquarone, Berger, Garcia, Kozamernik, Laurenzano, Magalini, Pace e Rychlicki.

DECIMA FINALE EUROPEA, LA QUARANTATREESIMA DI SEMPRE NELLA STORIA DEL CLUB

Per Trentino Volley quella in programma domenica sarà la decima finale europea della sua storia, la sedicesima internazionale negli ultimi quindici anni. Sarà la quarantatreesima in assoluto; nel computo si segnalano anche i ventisei ultimi atti disputati in campo nazionale: 9 Finali scudetto (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 e 2023), 9 di Coppa Italia (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2022 e 2023), 8 Supercoppa Italiana (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 e 2021). Il bilancio nelle partite che assegnano un titolo vede la formazione gialloblù vittoriosa in venti circostanze su quarantadue.

I NUMERI IN CHAMPIONS LEAGUE DI TRENTINO VOLLEY

Domenica sera Trentino Volley disputerà la 134^ partita della sua storia in Champions League, concludendo la tredicesima partecipazione assoluta al massimo trofeo continentale per Club; il bilancio è di 103 vittorie e 30 sconfitte. In archivio ci sono anche quattro presenze in CEV Cup (2005, 2015, 2017, 2019, con una vittoria proprio relativa all’ultima edizione) ed una in Top Teams Cup (2005). L’album dei ricordi legato alla CEV Champions League è ricco di pagine davvero epiche: la prima è quella legata alla serata del 5 aprile 2009 a Praga, quando opposta all’Iraklis Thessaloniki la formazione gialloblù si impose per 3-1, conquistando il titolo dopo aver superato in semifinale Macerata nel derby tricolore e concluso il torneo con un percorso netto (12 vittorie su 12 incontri disputati); la seconda invece è riferita al 2 maggio 2010 e al successo nettissimo sulla Dinamo Mosca all’Atlas Arena di Lodz mentre la terza, assolutamente indimenticabile, è legata al 27 marzo 2011 e al 3-1 imposto in finale al Kazan presso il PalaOnda di Bolzano. Quella in Alto Adige è stata l’ultima finale nel torneo vinta; poi c’è stato spazio per la medaglia d’argento in Polonia nel 2016, a Verona nel 2021 e a Lubiana nel 2022; in archivio anche un terzo posto, relativo all’edizione 2012.

GLI AVVERSARI

Lo Jastrzebski Wegiel arriva al match di Antalya fresco della vittoria del secondo titolo polacco consecutivo (il quarto della sua storia), ottenuto giusto una settimana prima contro lo Zawiercie e come unica finalista che ha saputo confermarsi rispetto alla precedente stagione. Il Club insegue ancora la prima vittoria internazionale, avendola sfiorata più volte nel recente passato; in archivio vi sono infatti due partecipazioni alla Final Four di Champions League, quando si adottava ancora quel tipo di formula di gioco: stagione 2010/11, classificandosi quarta a Bolzano, e stagione 2013/14 in cui colse la medaglia di bronzo ad Ankara, risultato che rappresentava il miglior piazzamento di sempre prima del secondo posto ottenuto nel 2023 a Torino (finale persa contro il Kedzierzyn-Kozle al tie break). In Europa ha inoltre ottenuto il secondo posto in Challenge Cup 2009, dove in finale cedette al tie break contro i turchi dell’Izmir, mentre sempre in campo internazionale ha raccolto anche la medaglia d’argento al Mondiale per Club 2011, superata nella finale di Doha proprio da Trentino Volley. Per diventare il secondo Club polacco a vincere il massimo trofeo continentale si affiderà ad una rosa molto fisica, guidata in panchina dall’esperto Marcelo Mendez, (già avversario di Trento sulla panchina di Palma di Maiorca e Sada Cruzeiro), che si avvale del palleggiatore francese Toniutti, dell’opposto suo connazionale Patry (ex Cisterna e Milano), dei centrali Huber (ex Kedzierzyn-Kozle e unico giocatore ancora campione in carica) e Gladyr (ex Siena) e soprattutto dello schiacciatore polacco Fornal, top scorer dei suoi nel torneo con 139 punti. La rosa dello Jastrzebski Wegiel: 3. Jakub Popiwczak (l), 4. Adrian Markiewicz (c), 6. Benjamin Toniutti (p), 7. Marko Sedlacek (s), 9. Jean Patry (o), 10. Ryan Joseph Sclater (o), 13. Jurii Glday (c), 16. Bartosz Makos (l), 17. Jaroslaw Macionczyk (p), 21. Tomasz Fornal (s), 22. Moustapha Mabaye (c), 26. Rafal Szymura (s), 31. Mateusz Jaroslaw Jozwik (s), 99. Norbert Huber (c). Allenatore Marcelo Mendez.

LA FORMULA

La 2024 CEV Champions League verrà assegnata, come da tradizione, in una singola partita. Dall’edizione 2019 la è stata cancellata la Final Four in favore di una sola giornata di gare, in cui si disputano nella stessa sede match maschile e femminile. La partita della Trentino Itas sarà quindi seguita alle ore 19 italiane dal confronto fra Conegliano ed Milano che deciderà quale club si aggiudicherà la 2024 CEV Champions League in rosa.

I PRECEDENTI

Trentino Volley si prepara a disputare la sua terza SuperFinals contro una squadra polacca, dopo quelle giocate nelle edizioni 2021 (Verona) e 2022 (Lubiana) sempre contro il Kedzierzyn-Kozle, che vinse rispettivamente in quattro e tre set. Nella sua storia sono già cinque le Finali disputate contro squadre provenienti dalla Polonia, tenendo conto anche delle sfide che decisero il Mondiale per Club 2009 (3-0 al Belchatow), 2010 (3-1 al Belchatow) e 2011 (3-1 proprio sullo Jastrzebski Wegiel – il 14 ottobre). In totale le partite ufficiali giocate contro Club polacchi sono ventisette: quattordici con Kedzierzyn-Kozle, cinque con il Rzeszow, quattro col Belchatow e due con Czestochowa e Jastrzebski; 19-8 per i gialloblù il bilancio. Il primo incrocio assoluto con lo Jastrzebski è avvenuto sempre in campo neutro, ma decisamente più vicino a Trento: al PalaOnda di Bolzano il 26 marzo 2011, in occasione della Semifinale di CEV Champions League, poi vinta da Trentino Volley in qualità di Club organizzatore. I due club avrebbero dovuto incontrarsi anche nei quarti di finale dell’edizione 2020, ma la pandemia costrinse la Confederazione Europea ad interrompere la manifestazione, senza più riprenderla.

GLI ARBITRI

La CEV non ha ancora ufficializzato la coppia di arbitri che dirigerà la partita, nominativi che verranno svelati verosimilmente nelle prossime ore sul sito www.cev.eu.

RADIO, TV ED INTERNET

La partita verrà trasmessa in diretta di Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 20.30. Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming. Prevista pure la diretta in streaming video su DAZN, piattaforma disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Il servizio è a pagamento e richiede la registrazione; per maggiori informazioni www.dazn.com/it-IT/help. Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della CEV (https://www.cev.eu/match-centres/2024-european-cups/cev-champions-league-volley-2024-men/clvm-109-trentino-itas-v-jastrzebski-wegiel/), dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno attivi anche sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

MAXISCHERMO ALLA ILT QUOTIDIANO ARENA

Trentino Volley, Comune di Trento, Asis e Banca per il Trentino-Alto Adige allestiranno domenica un maxischermo ad alta definizione presso ilT quotidiano Arena di Trento per tutti i tifosi che vorranno seguire assieme il match, nella storica casa del Club gialloblù. L’ingresso nell’impianto di via Fersina potrà avvenire partire dalle ore 15. Verrà trasmessa solo la Finale maschile e non sarà possibile riservare o prenotare posti nei giorni precedenti all’evento. Attivo un servizio di bar e ristorazione.