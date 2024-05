Anche nelle piazze trentine l’Azalea della Ricerca AIRC

Anche a Trento sabato 7 e domenica 8 maggio l’Azalea della Ricerca per la Festa della Mamma e la salute delle donne

Torneranno nelle piazze di tutta Italia, e quindi anche in Trentino, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio, i ventimila volontari AIRC che distribuiranno l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro, per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori […]