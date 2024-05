Sentiero della Pace, presentato il progetto di rilancio

Foto Michele Purin

Si è svolto venerdì 3 maggio nell’ambito del Trento Film Festival, l’incontro promosso da Trentino Marketing e intitolato “Sul Sentiero della Pace per una nuova consapevolezza”, per presentare il progetto di rilancio del Sentiero della Pace, l’itinerario di grande interesse ambientale e con un profondo significato culturale e storico realizzato a metà degli anni ’80 del secolo scorso dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con la SAT collegando i luoghi, le fortificazioni, i capisaldi ancora presenti della Grande Guerra in Trentino.

All’incontro, moderato da Stefano Brambilla del Touring Club Italiano, sono intervenuti il Presidente Trento Film Festival Mauro Leveghi, Giulia Dallapalma – Responsabile Area Territorial Agencies ATA di Trentino Marketing, Francesco Frizzera – Direttore del Museo Storico Italiano della Guerra, Sara Furlanetto, Yuri Basilicò, Federico Biguzzi e Milo Cuniberto del Team Va Sentiero, Roberto Bombarda – coordinatore del programma Eventi, il fotografo Daniele Lira, l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

Il progetto di riqualificazione del Sentiero della pace ha preso il via nell’estate 2023, quando la Provincia autonoma di Trento e Trentino Marketing hanno incaricato il team Va’ Sentiero di effettuare una ricognizione completa sul Sentiero della Pace. Il lavoro è stato corposo ed ha potuto testarne la percorribilità, valutare eventuali varianti necessarie per rendere più agevole il percorso, raccogliere documentazione scientifico e culturale, affinare la tracciatura Gpx così come la geolocalizzazione dei punti d’interesse e dei punti acqua, per concludere con una ricca raccolta fotografica. Tutto il lavoro è confluito sulla guida escursionistica digitale, pubblica e gratuita, disponibile sul sito di visittrentino.info.

L’obiettivo che il progetto si propone è quindi riuscire a comunicare il Sentiero della Pace ad un pubblico vasto, specialmente di giovani e promuovere una mobilità lenta e sostenibile lungo il Sentiero stesso: per accrescere la fruizione di questo itinerario, per camminare, ma anche riflettere e riconciliarsi con una natura e un paesaggio straordinari. estendere la fruizione del percorso.

Il Sentiero della Pace è suddiviso in sette tratte, da percorrere in 35 tappe. A volerlo percorrere tutto, includendo le prime due tratte tra la Val di Sole e la Valle del Chiese nei gruppi della Presanella, Adamello e delle Alpi di Ledro, richiede oltre 30 giorni di cammino, ottimo allenamento e una buona esperienza di montagna. La partenza è dal Passo del Tonale dopo circa 30 giorni di cammino si conclude sul ghiacciaio della Marmolada, in Val di Fassa.

Nel corso del 2024 tra fine agosto e fine settembre Va’ Sentiero curerà alcuni eventi su alcuni tratti più significativi del Sentiero della Pace, gli Incontri in Cammino, con un format partecipativo per portare le persone a camminare sul percorso promuovendone la fruizione. La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione, con un massimo di 25 partecipanti per tappa. Le iscrizioni saranno aperte da metà maggio, sul sito vasentiero.org, alla sezione Cammina con noi.