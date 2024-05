Dal 23 al 26 maggio ad Arco il 12esimo Festival dell’informazione indipendente

Dal 23 al 26 maggio si svolgerà ad Arco il 12esimo Festival dell’informazione indipendente promosso dall’associazione culturale “La Busa consapevole”. Ci sono però delle anteprime. Come quella di giovedì 9 maggio, a palazzo Panni, alle ore 20,30. La diplomatica Elena Basile, ex ambasciatrice italiana in Belgio, presenterà il suo libro “L’Occidente e il nemico permanente” (pubblicato da PaperFirst) con la prefazione del filologo e storico Luciano Canfora. Basile dialogherà con Alberto Bradanini, presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea, che ha scritto la postfazione del libro. “Nel racconto dei media sulle guerre in corso in Ucraina e a Gaza – sostiene Bradanini – prevale un approccio di stampo etico e religioso, lo scontro tra il bene e il male, rispetto ad un’analisi razionale e storica”. L’ex ambasciatore in Cina prosegue: “Il perché di questo comportamento è determinato dal fatto che l’Occidente si focalizza sulla supremazia militare relegando in un angolo diplomazia e mediazione. Si alimenta il bisogno di un nemico permanente e si allontana l’idea di un Occidente possibile protagonista di un nuovo riformismo”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 23 maggio

Ore 20.30, Palazzo Panni: “L’Occidente e il nemico permanente. Giochi strategici globali secondo la visione patologica del mondo occidentale” con Elena Basile e Alberto Bradanini

Ore 20.30, Palazzo Panni: “Le donne delle stragi. I retroscena più oscuri e clamorosi degli attentatati di mafia” con Massimiliano Giannantoni (giornalista di SkyTg)

Venerdì 24 maggio

Dalle 19 a mezzanotte, centro di Arco: Live Music (Adami Alto Garda, Pillole Blues Trento, Orieste y Sus Problemas, Rumba de Bodas Bologna)

Sabato 25 maggio

Ore 11.30, Arco centro: “Baila con Pati, stage di Danza” con Patricia Bruna Gregori

Ore 14-18: Live radio e interviste al festival

Ore 15-18: Lezioni di skateboard in rampa con i maestri dell’associazione Go Fast

Ore 16: Storie per bambini e famiglie con il gruppo Nati per leggere Trentino

Ore 14: Festival Talk: “Sfide e opportunità documentando l’Africa: l’esperienza di Andrea Morghen”, “Potere all’immaginazione” con Viola Ducati della Rete climatica trentina, “Turismo e inclusione, un binomio possibile” con B. Chemotti e “Propaganda e guerra” con Roberto Vivaldelli.

Ore 15.30: “Julian Assange: niente è come sembra. Diamo voce all’uomo a cui la voce è stata tolta” con Germana Leoni (giornalista e reporter)

Ore 17: “Il sistema (in)visibile. Perché non siamo padroni del nostro destino”, con Marcello Foa, ex direttore Rai

Ore 19 – mezzanotte: Live Music (Ares Adami, Errico Canta Male, The G5 Project Bologna, Meganoidi)

Da mezzanotte alle due: Silent Disco con Chesko, Carlo & Diego e Remo’o

Domenica 26 maggio

Ore 12.30: Live Music con Euphonix Alto Garda

Ore 14-18: Live radio e interviste al festival con Radio Retebusa

Ore 15-18: Il mago Rodrigo – spettacolo di intrattenimento e magia

Ore 14: Festival Talk: “Dall’antropologia ai fiori: un viaggio sull’isola di Flores” con S. Maniscalco, “Scelte di valore: perché promuovere l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva?” con C. Capra, “L’urgenza di educare alla speranza al tempo della crisi climatica e sociale” con Mattia Mascher, “è nata Busa network: la rete delle associazioni si presenta”

Ore 15-18: lezioni di skateboard in rampa

Ore 15.30: “Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno felici, meno liberi e più vulnerabili ai pericoli” con Mattia Rizzardi

Ore 16.30: “Dedollarizzazione. Il declino della supremazia monetaria americana” con Giacomo Gabellini, saggista e ricercatore

Ore 17.30: “Europa parassita. Come i paradisi fiscali dell’Ue ci rendono tutti più poveri” con Angelo Mircuzzi, caporedattore del Sole 24 Ore

Ore 19.30-23.30: Live Music (Ares Adami, The MeshAp Trento, Dynamatt & Albo Trentino, The magnetics Bergamo)