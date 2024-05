“Il libro del collega”: apre stasera il ciclo UCSI

Federcori, un libro racconta 60 anni di radicamento in Trentino

Sessant’anni fa, il 22 dicembre 1963 si riuniva per la prima volta l’assemblea che decise di dar vita alla Federazione Cori del Trentino (Federcori). Per l’occasione, Marina Giovannini ha curato un volume dedicato ai cori del Trentino: “La coralità trentina nel nuovo millennio, contributi per il 60° di fondazione della Federazione Cori del Trentino”, che […]