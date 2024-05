Sabato 18 maggio il Consiglio comunale dei ragazzi di Cles in piazza per parlare di pace

Sabato 18 maggio dalle 14.30 alle 18 si parlerà di pace a Cles. L’attività “Giochiamo alla Pace”, promossa per il terzo anno dal Consiglio comunale dei ragazzi di Cles e sostenuta dal Piano giovani di zona “Fuori dal Comune!”, vuole porre attenzione su un tema importante, riempiendo la piazza del capoluogo noneso di mostre, colori, attività e musica per riflettere assieme a bambini, ragazzi, famiglie e alla comunità intera.

Grazie alla collaborazione con il Forum Trentino per la pace e i diritti umani e con tante associazioni e gruppi del territorio (GSH, Docenti senza frontiere, Scout, Scuola Musicale Eccher, Corpo bandistico Cles, Comitato Amici della Fondazione Ivo de Carneri già presenti l’anno scorso, a cui si aggiungono quest’anno La storia siamo Noi, Idea Danza, la Consulta provinciale degli studenti con l’associazione Mazingira, Gruppo Caritas Ascoltiamoci, Scenari improvvisi e Trentino Solidale) verranno proposti giochi, laboratori scientifici, educativi, creativi e musicali, che coinvolgeranno i presenti in tante attività diverse, capaci di far riflettere grandi e piccoli su temi di scottante attualità.

Ogni gruppo proporrà un piccolo approfondimento per smuovere l’interesse e far capire che la pace non si costruisce solo lontano da noi, ma che ognuno è responsabile di agire per la pace, con piccoli, grandi gesti quotidiani.

Durante il pomeriggio ogni gruppo/associazione avrà modo di presentarsi e di raccontare ai partecipanti la propria attività. Inoltre verranno rilanciate altre proposte di approfondimento su questo tema che allieteranno il maggio clesiano.

Dalle 14.30 alle 15.30 sarà possibile assistere, a Palazzo assessorile, a una prova aperta del Coro giovanile della Scuola Musicale Eccher, diretto da Massimo Chini.

Abbinati alla giornata ci saranno un concorso di opere sulla pace (disegni, testi o altro, c’è tempo fino a mercoledì 15 maggio per consegnarle negli appositi scatoloni nell’atrio del municipio o in biblioteca) e una caccia al tesoro, attiva fino a fine giugno, che ricorderà a tutti noi i grandi personaggi che hanno vinto un premio Nobel per la Pace e il loro pensiero.

In conclusione, alle 17.30, avrà luogo la premiazione delle opere presentate al concorso. Sarà dunque un pomeriggio ricco di novità e sorprese che ha l’intento di coinvolgere, divertire e nello stesso tempo lanciare un messaggio di speranza, ma anche di riflessione, attraverso colori e gioia, per ribadire l’importanza di un diritto che molti non hanno e non vedono rispettato.