“Stress test” antincendio della Protezione civile sabato 18 maggio sull’Alpe del Cermis

Si conclude la missione in Sicilia della Protezione civile trentina

Sta per concludersi la missione in Sicilia per il contingente trentino della Protezione civile. Nella giornata di mercoledì 18 agosto è previsto infatti il rientro per il personale trentino e per quello di tutte le altre regioni. Pur non essendo del tutto risolta, l’emergenza incendi, dopo la fase più intensa, si ritiene possa essere ora […]