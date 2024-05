L’Aquila cade anche in casa: gara 3 dei quarti playoff è di Milano

Foto Aquila Basket

Lotta e fa tutto il possibile per restare in partita fino alla fine l’Aquila Basket, in gara 3 dei quarti di finale Playoff Scudetto, ma alla fine esce tutta la qualità della corazzata Olimpia Milano che si aggiudica per 68-83 la prima delle due sfide sul campo trentino, e si porta sul 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite. Una gara-3 meno frizzante delle precedenti, ma altrettanto intensa, che in un palazzetto da tutto esaurito e trascinante a più riprese lascia tutto aperto in vista della quarta partita, in cui la Dolomiti Energia non potrà più sbagliate. Non sono bastati i 12 punti di Matt Mooney e i 12 di Prentiss Hubb (arrivati tutti nel primo tempo); in doppia cifra a referto anche Kamar Baldwin (11 punti, sette rimbalzi e cinque assist).

La cronaca. I bianconeri trasformano la febbrile attesa per gara-3 in un avvio da brividi tra una gran difesa su Mirotic e i canestri in sequenza di Mooney e Baldwin (9-2 e timeout Messina). Con una tripla di Hubb, appena entrato al posto di Mooney gravato di due falli, arriva il 12-5; poi Milano alza l’intensità della propria difesa affidandosi al “totem” Hines e opera il sorpasso intorno al finale di quarto (12-15 con uno 0-10 di break). Un gioco da tre punti di Cooke ridà un po’ di ossigeno all’attacco di Trento, i primi 10’ si chiudono però con gli ospiti avanti 15-17. Sono tre triple di Hubb a scandire i ritmi di un secondo quarto che per i padroni di casa sono all’insegna della sfrontatezza offensiva: Mooney e Forray fanno impazzire il palazzetto (29-26), Ellis e Biligha producono un paio di prodezze intorno al ferro, al resto pensa capitan Forray che segna 4 punti consecutivi (38-30). Una sfuriata di Napier però ancora una volta permette alle Scarpette Rosse di rimanere avanti alla chiusura del secondo quarto (38-40). L’Olimpia vuole scappare via ma trova sulla sua strada la capacità di saper soffrire e resistere di Forray e compagni: Napier è scatenato ma Baldwin e Hommes rispondono a tono (47-49). Una tripla di Melli dà agli ospiti il massimo vantaggio di serata, dopo 30’ di gioco siamo 53-58: l’ultimo quarto si apre con due triple pesantissime di Voigtmann (58-68), Toto non vuole mollare la presa ma l’Olimpia controlla le operazioni nel finale e chiude i conti. Il finale è 68-83. Domenica i bianconeri lotteranno per allungare la serie al quinto atto.

Le parole di coach Galbiati: «Parto con i doverosi complimenti a Milano, che oggi ha fatto vedere quanto sia forte. Ma i complimenti valgono anche per il nostro pubblico e per i miei giocatori; finché abbiamo avuto game siamo stati ottimi, anche se le percentuali oggi non ci hanno aiutato. C’è un po’ di rammarico, ma abbiamo giocato con il giusto spirito e la voglia di mantenere la nostra identità tecnica. Ci è mancata un po’ di continuità, un po’ di cinismo, la giusta attenzione in alcuni momenti. Alviti? Ha avuto un problema fisico, abbiamo provato a metterlo in campo ma non era facile in una partita così fisica e intensa. Speriamo di recuperarlo per domenica, almeno in parte. Daremo tutto in gara-4: giocheremo per vincere, giocheremo per andare a Milano in gara-5».

La serie di quarti di finale playoff ora prosegue con gara-4 che si giocherà tra meno di 48 ore domenica 19 maggio alle 18.00. I biglietti sono in vendita online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 e presso i punti vendita Vivaticket.

Il tabellino.

Dolomiti Energia Trentino 68

EA7 Emporio Armani Milano 83

(15-17, 38-40; 53-58)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 8, Hubb 12, Alviti, Niang ne, Conti ne, Forray 9, Cooke Jr. 3, Diarra ne, Biligha 8, Mooney 12, Hommes 5, Baldwin 11. Coach Galbiati.

EA7 Emporio Armani Milano: Lo, Bortolani, Tonut 6, Melli 10, Napier 20, Ricci, Flaccadori 6, Hall 8, Caruso, Mirotic 13, Hines 10, Voigtmann 10. Coach Messina.