Per il diabete giovanile la Giornata in leggerezza

La sede della Giornata in Leggerezza

Si tiene domenica 26 luglio presso Villa Santi, nelle Giudicarie, l’ormai atteso appuntamento della “Giornata in leggerezza” promossa dall’Associazione “Amici di Sofi” e dedicata quest’anno alla sensibilizzazione sul diabete giovanile.

I volontari e le volontarie “Amici di Sofi” – l’associazione nata nel ricordo della piccola Sofia uccisa a soli 4 anni dalla malaria cerebrale contratta in ospedale – hanno dato l’opportunità ai volontari dell’Associazione Diabete Giovanile del Trentino di inserire dentro la giornata di giochi e divertimenti per piccoli e grandi nell’ambiente di Villa Santi (la struttura accogliente del Parco Naturale Adamello Brenta situata nel comune di Montagne), anche un messaggio sulla malattia del diabete che può colpire anche in giovane età.

L’invito alla giornata è aperto a tutti, soprattutto a bambini e ragazzi che potranno giocare, colorare, ballare in vari laboratori. All’organizzazione collaborano anche gli alpini.

” Ogni anno in Trentino circa 20 famiglie si trovano a far fronte alla diagnosi di Diabete, a tutto quello che comporta convivere con questa malattia – spiegano gli organizzatori della Giornata, giunta alla terza edizione – Anche Sofia e la sua famiglia si sono trovati in questa situazione.Il legame con l’associazione Diabete Giovanile del Trentino trova le sue radici proprio in quel periodo. La loro vicinanza, il loro aiuto è davvero importante per i ragazzi e le ragazze trentine. Per questo ci fa piacere, aiutare la loro realtà a crescere e poter avere gli strumenti per essere sempre vicini ai loro iscritti”, concludono “gli amici di Sofi”-