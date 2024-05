Di nuovo operativa la ferrovia Trento-Malè-Mezzana

È tornata nuovamente operativa la ferrovia Trento-Malè-Mezzana, dopo che i tecnici di Trentino Trasporti hanno riparato il danno provocato da un camion all’altezza del passaggio a livello di Monclassico.

Per la giornata di oggi, 28 maggio, sono comunque in servizio anche i bus sostitutivi per evitare eventuali disguidi con gli utenti alle fermate.

Da domani – mercoledì 29 maggio – riprenderà l’orario consueto, disponibile al link www.trentinotrasporti.it/viaggia-con-noi/ferrovia.