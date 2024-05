Acquedotti, dal Mit 21 milioni di euro per il Trentino

Supera il valore di 21 milioni di euro il finanziamento accordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al Trentino per interventi del settore idrico potabile. Nello specifico sono 3 le opere contenuti nel primo stralcio di programmazione: interconnessione acquedotti di Trento e Rovereto (9,883 milioni di euro); sostituzione dorsali principali dell’acquedotto di Trento (6,730 milioni di euro) e sistemazione delle reti di distribuzione degli acquedotti gestiti dal Comune di Garniga Terme (4,710 milioni di euro).

Si tratta dell’esito di un’interlocuzione che proseguiva da diverso tempo tra il Governo nazionale e quello provinciale e su cui la Giunta aveva in più occasioni verificato con il Ministero delle Infrastrutture lo stato dell’arte. L’ultimo confronto sul tema risale alla settimana scorsa, in occasione della visita a Trento del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nell’ambito del Festival dell’economia. Questa – ricorda la Provincia di Trento – è una prima tranche di finanziamenti per una serie di interventi che riguardano accumulo, trasporto e distribuzione primaria e secondaria della risorsa idrica. Un risultato che si aggiunge a quello raggiunto a inizio maggio, con 18 progetti, presentati da gestori o Comuni trentini che accedono alle risorse del Pnrr per oltre 100 milioni di euro complessivi.