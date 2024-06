A Lavarone torna la festa dedicata al mondo del latte

Sono detti l’Oro Bianco dell’Alpe Cimbra, il latte e tutti i suoi gustosi derivati, protagonisti sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 di “Latte in Festa”, la manifestazione dedicata al mondo del latte che si terrà al Parco Palù di Lavarone. Organizzate dall’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, le due giornate hanno come obiettivo la valorizzazione del patrimonio lattiero caseario e dell’agricoltura di montagna.

Il latte può essere definito “l’oro bianco della montagna” essendo un prodotto davvero prezioso per l’attività e per l’economia delle malghe presenti sull’Alpe Cimbra, un territorio caratterizzato da estesi pascoli e boschi nella zona sud-orientale del Trentino sul confine con il vicino Veneto, e al latte non poteva non essere dedicato un evento per esaltarne l’importanza e la tipicità.

Protagonista assoluto il latte e i formaggi, in particolare il formaggio Vézzena uno dei più antichi della tradizione casearia trentina tutelato da un Presidio Slow Food. Nel villaggio del latte verranno organizzati laboratori tematici a cura dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, dell’Associazione Donne in Campo del Trentino e del Mercato della Terra. E per portarsi a casa i sapori della Dispensa dell’Alpe Cimbra sarà presente il Mercato della Terra. Partecipando a questo evento si potrà vivere un’esperienza unica con tutta la famiglia seguendo l’intero viaggio del latte – dalla mungitura alla produzione del formaggio – e divertendosi con passeggiate naturalistiche, laboratori sulle erbe e sulla caseificazione, attività di mungitura, trekking, assaggi e dimostrazioni.

Tantissimi i laboratori pensati per coinvolgere i bambini: impariamo a fare il burro, creiamo una Piccola Caciotta, crea la tua mucca, e sempre per i bambini verrà allestito il villaggio degli animali per vedere da vicino i vitellini e le caprette, oltre al divertente labirinto di fieno.

Per partecipare all’evento sul sito alpecimbra.it è possibile acquistare l’iscrizione ad uno o due giorni che darà diritto alla partecipazione al ricco calendario di laboratori ed esperienze.

Non mancheranno i momenti gastronomici per degustare le prelibatezze dell’Alpe.

Programma:

Sabato

Ore 10.00

Apertura “Latte in Festa”

Ore 10.00– 17.00

Gli Antichi Mestieri dell’Alpe si presentano

Ore 10.00 – 17.00

Mercato della Terra Slow Food e Ass. Donne in Campo

Ore 10.00 – 17.00

Stand Croce Rossa Altipiani con tante attività

Ore 10.00 – 17.00

Stand Gastronomico

Ore 10.00

Creiamo la casetta per gli insetti

Fieno, filo e fantasia

La mucca felice

Laboratorio di falegnameria

Mettiamo le mani in pasta

Trekking con gli Alpaca

Ore 10:30

Animali di foglie

Nanna di montagna

Laboratorio di falegnameria

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 11.00

Creazione di una piccola caciotta

Fieno, filo e fantasia

Laboratorio di falegnameria

Le mani nella Lana

Trekking con gli Alpaca

Ore 11.30

Creiamo una lanterna

Creiamo un portachiavi in feltro

Laboratorio di falegnameria

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 11.30

Degustazione di vini trentini in abbinamento al Formaggio Vezzena (a pagamento)

Polenta e formaggio

Ore 12.00

Nanna di montagna

Facciamo le tagliatelle colorate

La mucca felice

Laboratorio di falegnameria

Trekking con gli Alpaca

Ore 14.30

Impariamo a fare il burro

Fieno, filo e fantasia

Laboratorio di falegnameria

Trekking con gli Alpaca

Ore 15.00

La mucca felice

Le mani nella Lana

Creiamo una lanterna

Nanna di montagna

Mettiamo le mani in pasta

Laboratorio di falegnameria

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 15.30- 16:30

Dimostrazione lavorazione del formaggio

Trekking con merenda in fattoria

Ore 16.30

La mucca felice

Fieno, filo e fantasia

Facciamo le tagliatelle colorate

Laboratorio di falegnameria

Trekking con gli Alpaca

Ore 17.00

Chiusura Villaggio

Domenica:

Ore 05:30

Albe in malga Millegrobbe di Sopra

Ore 10.00

Apertura “Latte in Festa”

Ore 10.00 – 17.00

Gli Antichi Mestieri dell’Alpe si presentano

Ore 10.00 – 17.00

Stand Croce Rossa Altipiani con tante attività

Ore 10.00 – 17.00

Mercato della Terra Slow Food e Ass. Donne in Campo

Ore 10.00 – 17.00

Stand Gastronomico

Ore 10.00

Creiamo una lanterna

Animali di foglie

Nanna di montagna

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Trekking con gli Alpaca

Ore 10.30

La mucca felice

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Nanna di montagna

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 11.00

Creazione di una piccola caciotta

Fieno, filo e fantasia

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Intrecci di lana

Trekking con gli Alpaca

ORE11.00 SFILATA DEL GRUPPO AMATORIALE BOVARO DEL BERNESE GRABBER

Ore 11.30

Creiamo la casetta per gli insetti

Creiamo un portachiavi in feltro

La mucca felice

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 12.00

Fieno, filo e fantasia

Le mani nella Lana

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Trekking con gli Alpaca

Ore 11.30 – 15.00

Degustazione di vini trentini in abbinamento al Formaggio Vezzena

Polenta e formaggio

Ore 14.00

Animali di foglie

Le mani nella Lana

La mucca felice

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Creiamo una lanterna

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 14.30

Impariamo a fare il burro

Fieno, filo e fantasia

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Trekking con gli Alpaca

Ore 15.00

Creiamo la casetta per gli insetti

Nanna di montagna

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Intrecci di lana

Il battesimo della sella

Trekking con i pony

Ore 15.30

La mucca felice

Crea mucca calamita – tua nuova amica

Fieno, filo e fantasia

Trekking con gli Alpaca

Ore 16.00-17:00

Spettacolo dei burattini

Ore 17.00

Chiusura Villaggio