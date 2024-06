Meteo, in quota torna la neve: si raccomanda prudenza nel programmare le escursioni

Il gruppo Dolomitico della Vallaccia in inverno. (Val di Fassa) montagna – neve – paesaggio Foto Giovanni Cavulli. Archivio Ufficio Stampa Provincia autonoma di Trento

Le ultime precipitazioni, con relativo abbassamento delle temperature soprattutto in quota, hanno visto tornare la neve sulle vette del Trentino e dei territori limitrofi. Per questo motivo, la Protezione Civile del Trentino, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e la Sat-Società degli Alpinisti Tridentini raccomandano in questo periodo massima attenzione e prudenza nell’organizzare le uscite sul territorio e di verificare sempre prima la situazione reale dei sentieri e le previsioni meteorologiche.

Le recenti precipitazioni rischiano di rendere ancora inagibili o perlomeno insidiosi alcuni sentieri e vie ferrate della nostra provincia ma non solo, soprattutto quelli che portano in alta quota. Si consiglia di fare sempre riferimento alle comunicazioni ufficiali divulgate da Sat-Società degli Alpinisti Tridentini, gestori dei singoli rifugi e Associazione Rifugi del Trentino, Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, Collegio Guide Alpine del Trentino, e Provincia Autonoma di Trento.

Nei prossimi giorni, la situazione meteo non accenna a significativi miglioramenti ed alcuni tracciati potrebbero essere ancora insidiosi. Molti sentieri attrezzati potrebbero ancora avere anche cavi di sicurezza o altri strumenti ancora coperti da neve rendendone più difficile l’attraversamento, la stessa neve potrebbe coprire il tracciato ostacolandone l’individuazione. Si ricorda quindi l’importanza di informarsi preventivamente sulle condizioni del tracciato del percorso che si vuole intraprendere, di dotarsi di idoneo vestiario e calzature anche con ramponi o ramponcini da neve. Inoltre, se per le loro condizioni i sentieri non fossero agibili, si raccomanda di ritornare sui propri passi e percorrere sentieri alternativi non coperti da neve.

Nei prossimi giorni, il meteo potrebbe portare una situazione ancora instabile e quindi bisognerà verificare gli aggiornamenti sulla situazione di accesso ai rifugi in quota dei quali ad oggi è assicurata l’apertura. Al ritorno di giornate meteorologicamente più stabili anche la situazione in quota andrà a migliorare.