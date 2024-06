L’ambulante nella grafica contemporanea al Museo Per Via di Pieve Tesino

Le immagini sacre dei Remondini in mostra al Museo Per Via di Pieve Tesino

Una mostra che permetterà di scoprire le immagini sacre stampate dagli imprenditori veneti Remondini e il loro successo in tutta Europa nel Settecento. Successo che arrivò anche grazie ai commercianti ambulanti del Tesino. L’esposizione si chiama “Colorare i santi”, e sarà inaugurata domani, venerdì 21 luglio, alle 17.30 al Museo Per Via di Pieve Tesino. […]