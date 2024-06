Goletta dei Laghi di Legambiente: la prima tappa è in Trentino

Il lago di Serraia a Baselga di Piné (TN)

Riparte “Goletta dei Laghi”, la storica campagna di Legambiente, giunta alla sua 19esima edizione, che dal 28 giugno al 2 agosto monitorerà lo stato di salute dei principali laghi italiani e i loro preziosi ecosistemi, promuovendo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Tappa d’inizio è il trentino Lago di Serraia, coinvolto per la prima volta nel progetto.

“La Goletta dei Laghi parte dal Lago di Serraia nell’altopiano di Piné, un bacino lacustre che il gruppo locale di Legambiente ha messo da tempo sotto attenzione per le criticità riscontrate in campo ambientale ed ecologico. Tra le cause anche gli eccessivi prelievi d’acqua dal lago, che hanno determinato pesanti ricadute non solo sulla quantità d’acqua ma anche sulla sua qualità, determinando effetti sulle specie ittiche del bacino e per il valore turistico del luogo”, dichiara Mirko Laurenti, portavoce della campagna Goletta dei Laghi di Legambiente.

Due gli appuntamenti in programma. Venerdì 28 giugno dalle 17.30 è prevista una passeggiata didattica, aperta anche alla cittadinanza, lungo il lago di Serraia, con punto di ritrovo il paese di Baselga di Piné, nei pressi dell’imbocco del Rio Silla, emissario del lago. Da qui, per circa un’ora e mezzo di cammino, alcuni volontari accompagneranno i partecipanti in una passeggiata lungo tutto il perimetro del lago, offrendo suggestioni naturalistiche e paesaggistiche e informazioni sulla situazione critica del lago. Sabato 29 giugno alle ore 11.00 la Sala delle associazioni ambientaliste in via Oss Mazzurana n. 54 ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle analisi effettuate sulle acque del Lago di Serraia.