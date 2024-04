A Pergine inaugurata la seconda Aula Natura del WWF in Trentino

Nel giardino dell’Istituto comprensivo “Pergine 2 Celestin Freinet” di Pergine Valsugana è stata inaugurata la seconda Aula Natura WWF del Trentino, dopo quella consegnata nel 2022 alla Scuola primaria Gandhi di Rovereto.

La nuova Aula Natura è nata grazie a WWF Italia con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese. Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e prosegue dal 2021 con l’obiettivo di realizzare entro il 2024, almeno 60 Aule Natura in tutta Italia: obiettivo in realtà già ampiamente superato, dato che le Aulee sono ora più di 70.

L’Aula Natura è uno spazio verde delimitato da variegati microhabitat, come uno stagno, siepi, giardino delle farfalle e orto didattico, in cui osservare direttamente non solo le diverse forme viventi, ma anche la relazione alla base delle reti ecologiche: l’aula è infatti un luogo in grado di attirare la piccola fauna, in particolare insetti e uccelli, grazie anche alla sua capacità di offrire luoghi di rifugio vista la ricchezza di cassette nido, bat-box, “hotel” per insetti che la popolano.

Il progetto Aule Natura include un percorso di formazione realizzato dal WWF Italia e dedicato a docenti delle scuole di ogni ordine e grado: la rete di scuole formatasi si estende su tutto il territorio nazionale e, grazie al metodo educativo WWF e all’educazione outdoor, integra nel programma didattico una modalità di apprendimento che ha come protagonista la Natura in una dimensione concreta e tangibile, per far crescere cittadine e cittadini di domani sani e consapevoli di quanto questa sia fondamentale per il nostro benessere.