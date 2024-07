A Trento la commemorazione di Giannantonio Manci, martire della Resistenza trentina

Trento, due agenti per spiegare il nuovo Codice della strada

Due agenti della Polizia locale in bici elettrica operano nel centro storico di Trento, in fascia pomeridiana, per controllare il territorio a 360°, con un’attenzione specifica alle infrazioni di biciclette e monopattini. Il compito della pattuglia è anche quello di far conoscere il nuovo Codice della strada, entrato in vigore mercoledì 10 novembre. Il Codice […]