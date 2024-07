A Zambana sabato 6 luglio una Fiesta Cubana per la solidarietà

In Trentino le Uova di Pasqua a sostegno del vaccino cubano

Arrivano anche in Trentino, grazie all’impegno dell’associazione Filorosso Odv, le Uova di Pasqua realizzate con cioccolato monorigine Cuba del progetto “Sano, giusto e solidale“, l’iniziativa di Aicec, l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico, volta ad importare in Italia una serie di prodotti tipici dell’isola caraibica, allo scopo di sostenerne i produttori e lo sviluppo rurale. […]