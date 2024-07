Aperte le iscrizioni al trekking de “I Suoni delle Dolomiti”

Coliving a Canal San Bovo: ancora aperte le iscrizioni all’open day del 25 luglio

Due giornate per visitare i 5 appartamenti collocati nel Comune di Canal San Bovo, che saranno assegnati a 5 famiglie con contratto di comodato gratuito per 4 anni. Domani è l’ultimo giorno per iscriversi all’open day e visitare i 5 appartamenti oggetto del bando. Si replica sabato 7 agosto, sempre alle 10.30 (iscrizioni obbligatorie). Si […]