Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco in mostra a Rovereto fino al 14 luglio

Resterà visitabile fino al 14 luglio nella Sala Iras Baldessari del Museo Civico di Rovereto la mostra “Sono vivo per motivi di salute”, che raccoglie 40 tavole originali di Maicol & Mirco, l’autore de “Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco”, vignette tragicomiche dall’inconfondibile sfondo rosso che dai social si sono evolute in numerose pubblicazioni e in collaborazioni con testate nazionali e riviste. Ospitata nella Città della Quercia grazie alla consolidata collaborazione tra la Fondazione Museo Civico di Rovereto e il festival Nuvolette, l’esposizione rappresenta un tentativo di raccontare l’autore e il festival nella sua declinazione di quest’anno, la “stranezza”.

All’interno della mostra anche un video, libri, giornali e altre tracce del passaggio di Maicol & Mirco su questa terra, in quella che possiamo definire una sorta di archeologia del fumetto contemporaneo.

“È importante per noi lavorare con una realtà come la Fondazione Museo Civico di Rovereto, sempre impegnata per la diffusione della cultura nel nostro territorio e quest’anno anche impegnata nella coproduzione della mostra più importante di questa edizione di Nuvolette, realizzata in uno spazio da un po’ di tempo chiuso alla città”, ha detto Dalia Macii, presidente di Impact Hub Trentino, responsabile del Festival. “Il fumetto è un mezzo potente che combina narrazione e arte visiva – commenta Alessandra Cattoi, direttora della Fondazione Museo Civico – ed è nel dna del nostro Museo esplorare linguaggi sempre nuovi per portare la cultura, l’arte, la storia, fuori dagli spazi e dalle modalitá istituzionali. La proficua collaborazione da molti anni attivata con Nuvolette ne è un esempio, consentendoci di avvicinare pubblici diversi rispetto ai tradizionali frequentatori delle sale museali”.