Da metà luglio torna “Benvenuti al Cinema”: 12 proiezioni fino ad agosto

A metà luglio è in calendario la prima proiezione della terza edizione di “Benvenuti al Cinema”. È la rassegna cinematografica del “Nuovo Astra” ed è ospitata nella corte interna di Palazzo Benvenuti di via Belenzani a Trento dove ha sede Banca per il Trentino Alto Adige.

La programmazione, che è in partenza per il 15 luglio e che chiuderà il 26 agosto, prevede due proiezioni settimanali nelle giornate di lunedì e di mercoledì con inizio alle 21.15 nel mese di luglio e alle 21.00 nel mese di agosto. È curata da Antonio Artuso, ex gestore del Cinema Astra di Trento.

La “prima” della terza edizione è dedicata al docufilm “Erasmus a Gaza” che racconta l’esperienza di Riccardo Corradini, roveretano di origine e medico di professione. Seguiranno altre undici serate di cinema. Nel dettaglio: il 17 luglio Foglie al vento, il 22 luglio 20 Days in Mariupol, il 24 luglio Past Lives, il 29 luglio Women Talking, il 31 luglio C’è ancora domani, il 5 agosto Praying for Armageddon, il 7 agosto Perfect days, il 12 agosto Il male non esiste, il 19 agosto The Old Oak, il 21 agosto Gloria! per concludere il 26 agosto con Poor Things.

Il biglietto per assistere alle proiezioni costa 5 euro, con possibilità di prenotazione al sito www.nuovoastra.incooperazione.it; in caso di maltempo la proiezione sarà annullata.