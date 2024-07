Monsignor Tisi ai forestali: “Grazie per la vostra preziosa opera di tutela del creato”

Con la Messa presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi nel Duomo di Trento, nel pomeriggio di venerdì 12 luglio si è celebrato San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia. Alla funzione religiosa, oltre alle diverse autorità militari e civili, sono intervenuti anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni.

Nella sua omelia don Lauro ha ringraziato gli uomini e le donne del Corpo Forestale trentino per la “preziosa opera di tutela del creato”. Inoltre ha rimarcato una volta di più la solidità, la coesione e la solidarietà insite nel Corpo, un esempio virtuoso in una società sempre più individualista, e la volontà dei Forestali di essere a disposizione per la tutela del territorio tutti i giorni, non soltanto in caso di emergenza.

“Il Corpo Forestale – ha spiegato il presidente Fugatti – è motivo d’orgoglio per tutto il Trentino e ce ne accorgiamo in particolare in questi giorni, contraddistinti dal meteo inclemente, nei quali l’attività dei Forestali assume un’importanza ancor più rilevante: non solo intervengono per tutelare e preservare le bellezze del nostro ambiente naturale, ma rivestono un ruolo cardine nella collaborazione con le altre istituzioni nel momento in cui è necessario essere vicino ai cittadini anche nei momenti di difficoltà”.

Il direttore Raffaele De Col, nel ringraziare l’arcivescovo, ha ricordato le molteplici attività del Corpo Forestale che, oltre alla tutela e alla conservazione del patrimonio boschivo, si occupa costantemente della sicurezza della popolazione anche attraverso la gestione delle acque, dei grandi carnivori e dei cambiamenti climatici in corso.

A conclusione della cerimonia il presidente del consiglio provinciale Claudio Soini ha consegnato a monsignor Tisi una piccola pianta di pino cembro, come segno dell’opera di rimboschimento in corso da parte della Forestale a seguito della tempesta Vaia.