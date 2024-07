Al Muse inaugurata “The Mountain Touch”, la mostra che racconta il rapporto tra uomo e natura

La mostra “The Mountain Touch”, prodotta dal Museo Nazionale della Montagna di Torino e curata da Andrea Lerda, è arrivata in Trentino. Inaugurata al Muse sabato 27 luglio, l’esposizione racconta il rapporto tra umano, montagna e natura in senso ampio attraverso le opere di 17 artisti.

“Il Muse ha accolto con rinnovato entusiasmo l’invito del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – Cai Torino a interpretare, con una chiave di lettura innovativa e suggestivamente rappresentato dall’arte, il concetto di esperienza nella natura, evidenziando gli effetti benefici, scientificamente documentati, sulla salute”, spiega Patrizia Famà, direttrice Ufficio Programmi per il pubblico Muse. “La versione 2024 della mostra The Mountain Touch, arricchita da ulteriori opere e temi connessi al nostro territorio e agli ambienti montani, ci permette di sottolineare l’urgenza di adottare un nuovo paradigma che rovesci l’attuale tendenza negativa di cambiamenti nell’ecosistema e nel clima, le sue ripercussioni sulla salute delle persone e sullo stato dei sistemi naturali da cui essa dipende”.

L’esposizione apre a una serie di interrogativi come, ad esempio, quale impatto potrà avere la devastazione ambientale in corso sulla nostra salute o come ricorrere all’ecoterapia per far fronte all’eco alienazione.

“L’impatto positivo della montagna e della natura sulla sfera biologica e quella psicologica dell’essere umano, dev’essere un concetto evocato sul piano teorico dalla mostra ma anche un’esperienza concreta, che ogni spettatore può vivere e percepire durante la visita”, spiega Andrea Lerda, curatore della mostra. “Pur nella consapevolezza che il contesto espositivo non può in alcun modo essere comparato allo stare fisicamente in montagna e in natura, le opere costituiranno un link diretto con l’esterno e attiveranno degli “stati di benessere” in grado di agire sulla coscienza e conoscenza delle persone”.