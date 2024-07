Alla Campana dei Caduti riflessione sull’ecologia a 30 anni dal discorso di Langer

Giornata dei legumi: Slow Food lancia un gruppo d’acquisto speciale

Tra le varie ricorrenze celebrate a livello globale, il 10 febbraio è la data in cui cade la Giornata mondiale dei legumi, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come riconoscimento dei valori nutrizionali di questi alimenti e del contributo che essi offrono ai sistemi agroalimentari sostenibili e a un mondo privo di fame. Per l’occasione, […]