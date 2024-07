I Dragonpinè trionfano alla “Dragononesa”

Sono i Dragonpinè i vincitori della sedicesima edizione della Dragononesa andata in scena domenica 28 luglio sulle acque del Lago di Santa Giustina, in val di Non. Tredici gli equipaggi in gara, di cui due femminili, che hanno gareggiato lungo i sei chilometri della regata, la più lunga del circuito trentino.

I Dragonpinè si sono imposti davanti a tutti con un tempo di 26 minuti e 42 secondi. Dopo di loro i Paniza Pirat, Borgo, Dragonbroz, Corsari, Tchen-Tchen, Dragonos, Sharks, Nutria, Praga 1 e Praga 2.

Nella categoria femminile primo posto per le Flames di Pinè con un tempo di 32 minuti e 54 secondi, seguite dalle Ladies di Caldonazzo, che hanno raggiunto il traguardo in 33 minuti e 11 secondi. La prova era valida per il Campionato Trentino di Dragonboat.

Venti i rematori per ogni squadra più un timoniere a poppa e un tamburino a prua per dare il ritmo di remata agli atleti, su imbarcazioni strette e lunghe più di 12 metri, con un peso che si aggira sui 250 kg.

“Un’edizione particolare – ha sottolineato il presidente del Comitato Dragononesa Luca Inama – che ha voluto sensibilizzare sull’importanza dell’acqua, non solo come elemento naturale ma anche come risorsa fondamentale per la comunità e per il settore turistico. L’obiettivo è di rendere la manifestazione accessibile a tutti, permettendo a chiunque di godere del lago in tutta sicurezza e divertimento, far vivere il lago attraverso la Dragononesa e la partecipazione di tante persone. Questa nuova direzione della Dragononesa, ribattezzata appunto Dragononesa Water Sunday, rappresenta un’opportunità per riscoprire il lago e rafforzare il legame delle persone con esso per valorizzare l’acqua e le attività acquatiche”.