A Tione inaugurato il nuovo centro di Anffas “Il Girasole”

A Tione è stato inaugurato il nuovo centro residenziale sociosanitario di Anffas Trentino “Il Girasole”, dedicato alle persone con disturbi del neurosviluppo.

“Il percorso che ha portato all’affidamento del nuovo servizio residenziale sociosanitario ad Anffas Trentino è stato impegnativo – ha spiegato la presidente di Anffas Claudia Morelli -, ma si è sviluppato in perfetta sinergia con la Provincia e l’Umse all’Umse Disabilità e Integrazione socio-sanitaria, nonché con il Dipartimento cure primarie dell’Apss. Oggi questa costituisce già un riferimento per 12 persone con disabilità, di cui 4 in forma residenziale, 4 a carattere diurno e 4 con residenzialità temporanea”.

Tre le parole chiave che sono state messe in luce dall’assessore alla sanità Mario Tonina: inclusione, accoglienza e speranza. Tonina ha ringraziato Anffas, “fondamentale nel panorama socio-assistenziale e socio-sanitario e punto di riferimento per le famiglie in Trentino da quasi 60 anni” e si è complimentato per un’iniziativa che rispecchia “i valori dell’Autonomia, che contraddistingue il nostro Trentino, terra di volontariato”.

A dare il via alla festa di inaugurazione è stata la Scuola Musicale delle Giudicarie assieme alle Bollicine Band, gruppo musicale del centro Anffas di Tione, che ha suonato l’inno di Anffas “Blu”, e i bambini della scuola materna di Tione che, assieme alle loro maestre, hanno messo a dimora, nello spazio verde del nuovo centro, alcuni girasoli.

Accanto all’inaugurazione del Centro gestito da Anffas Trentino onlus, si è tenuta anche la presentazione del nuovo pulmino attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità della Comunità di Accoglienza e del Centro Diurno, strumento fondamentale per garantire la mobilità e l’autonomia delle persone che usufruiranno dei servizi del centro. Per l’acquisto del pullmino hanno contribuito il BIM del Sarca Mincio Garda e BIM del Chiese, oltre ai Comuni delle Giudicarie.

Il nuovo centro e il nuovo pulmino attrezzato hanno ricevuto la benedizione da parte di don Celestino Riz, ricevendo l’augurio di un futuro ricco di opportunità per tutte le persone con disabilità.